Irmak Ünal'dan Duygusal İtiraf! 10 Aydır Kanserle Mücadele Ediyormuş

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Oyuncu Irmak Ünal, sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal bir metinle, Ocak ayından bu yana meme kanseri teşhisiyle mücadele ettiğini duyurdu. Bali'de ailesiyle sakin bir hayat süren iki çocuk annesi 48 yaşındaki Ünal, hastalığın yeni yılın ilk günü ortaya çıktığını belirterek, zorlu süreci tüm çıplaklığıyla anlattı.

'ERKEN TEŞHİS GERÇEKTEN HAYAT KURTARIR'

Ünal, teşhis anını şöyle aktardı:

"Sonuçların meme kanseri kelimelerini duyduğumda, yeni yılın ilk günüydü. Ne sürpriz! Ben bunun beni hem tamamen yıkıp hem de yeniden inşa edeceğini bilmiyordum. Bu yolculuk hem çok gerçek, hem çok zor, hem de anlatması güç bir şekilde dönüştürücü." Erken teşhisin hayat kurtardığına vurgu yapan sanatçı, Ekim ayının Meme Kanseri Farkındalık Ayı olduğunu hatırlatarak kadınları bilinçlenmeye davet etti: "Ekim ayı 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' ve bu süreçte şunu çok net öğrendim: Erken teşhis gerçekten hayat kurtarır. Bilgi, korku değil güç demek."

'TIBBIN EN SAF HALİ'

Tedavi ekibine övgü yağdıran Ünal, doktorlarının sabırlı ve motive edici yaklaşımlarından bahsetti:

"Ve ben, yol boyunca bana hem bilimin hem kalbin ışığıyla rehberlik eden inanılmaz bir doktor ekibiyle çevrili olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Tabii dürüst olayım… Benim spiritüel tarafım bazen bilimle çatışıyor. Doktorlarımın daha önce hiç duymadıkları sorularla uğraşmak zorunda kaldıkları kesin ve içimdeki uzaylıyla da! Ama yine de bana sabırla, mizahla ve sonsuz bir motivasyonla yaklaştılar. Yaklaşmaya devam ediyorlar. Bu, benim için tıbbın en saf hali."

'ASLA YALNIZ DEĞİLDİM'

Şifalanma sürecinde geleneksel tıbbın yanı sıra spiritüel uygulamalar, homeopati ve enerji çalışmalarını entegre ettiğini belirten Ünal, şu sözlerle umut aşıladı:

"Şifalanma sürecimde bildiğim her şeyi birleştiriyorum. Spiritüel uygulamalar, homeopati, enerji çalışmaları ve bilimin sunduğu en iyi imkânlar. Hepsini sezgiyle, farkındalıkla harmanlıyorum. Benim için iyileşmek artık bir sanat: Biraz inanç, biraz bilim, tamamen kalp işi." Hastalıkla savaşanlara seslenen sanatçı, yalnız olmadıklarını vurguladı: "Bu yoldan geçen ya da bir yakını geçen herkese. Sizi görüyorum, sizi hissediyorum. Şifa düz bir çizgi değil ama izin verdiğinde içinde mucizevi bir zarafet var aslında. Ve yaradanın ışığına şahitlik edebilirsiniz. Ne kadar ameliyathane kapısında 'Vay be bir başımayım, yapayalnız gidiyorum' desem de asla yalnız değildim. Önce Allah'ın varlığını hep hissettim ve yol arkadaşlarıma tüm kalbimle teşekkür etmeliyim."

'YENİ BİR GÜN, YENİ BİR BEN'

Ailesine ve sevdiklerine minnettarlığını dile getiren Ünal, paylaşımını şu sözlerle noktaladı:

"Özellikle kız kardeşime, anneme, çocuklarıma, canım aileme ve en yakın dostlarıma, bu yolda benimle yürüdüğünüz ve hâlâ yürümeye devam ettiğiniz için. Sonuçta, hepimiz sadece birbirimize eve giden yolda eşlik ediyoruz. Çok değerlisiniz. Ve İşte buradayım... Kısacık saçlı, açık kalpli, her an minnettar ve kutsanmış olduğunun farkında. Yeni bir gün, yeni bir ben."

Kaynak: Haber Merkezi