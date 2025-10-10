Fenerbahçeli Taraftarlar Aranıyor! Gerekçe Cinayete Teşebbüs

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında Fenerbahçe-Feyenoord karşılaşması sırasında, 3 Fenerbahçeli taraftarın beton sütunu deplasman tribününe atması sonucu bir Hollandalı taraftar ağır yaralandı. Şüpheliler cinayete teşebbüsle suçlanarak teknik takibe alındı ve aranıyorlar.

Fenerbahçeli Taraftarlar Aranıyor! Gerekçe Cinayete Teşebbüs
UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe ile Feyenoord arasında yaşanan gerginlik, bir taraftarın ağır yaralanmasıyla sonuçlandı. Maç sırasında 3 Fenerbahçeli taraftarın, beton bir sütunu sökerek Feyenoord taraftarlarının bulunduğu deplasman tribününe doğru fırlattığı tespit edildi. Bu cismin, polise şikayette bulunmaya hazırlanan bir Hollandalı taraftarın başına isabet etti.

BEYİN SARSINTISI GEÇİRDİ

Yaralanan Feyenoord taraftarı, şiddetli beyin sarsıntısı geçirdi ve kolunda kırık oluştu. İki ay boyunca çalışamayan taraftar, sürekli baş ağrısı çekti ve araç kullanamaz hale geldi. Olay, Hollanda medyasında geniş yankı buldu; televizyon kanallarında yeni bir video yayınlanarak kamuoyuna duyuruldu. Görüntülerde, sütunun tribüne doğru fırlatıldığı ve yaralanma anı net bir şekilde yer alıyor.

TARAFTARLAR ARANIYOR

İstanbul Emniyeti, şüphelileri cinayete teşebbüs suçlamasıyla aramaya devam ediyor. Maç esnasında yakalanamayan 3 Fenerbahçeli taraftar için teknik takip sürüyor. Polis kaynakları, "teknik takibin sürdüğü" ve "aramanın devam ettiği" bilgisini paylaşırken, soruşturma kapsamında şüphelilerin kimlikleri belirlenmeye çalışılıyor. Bu olay, Türk-Hollanda futbol rekabetinde yeni bir krize yol açarken, Fenerbahçe Kulübü'nden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Yetkililer, benzer şiddet olaylarının önlenmesi için tribün güvenliğini artırma çağrısı yaptı.

