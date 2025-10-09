Fenerbahçe Formasıyla İlk Maçında Eleştiri Yağmuruna Tutuldu! Hande Baladın'dan Yanıt Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Geçen sezon Sultanlar Ligi şampiyonluğunu ucu ucuna VakıfBank'a kaybeden Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, yeni sezona bomba gibi başladı. Alessia Orro, Agnieszka Korneluk ve Hande Baladın transferleriyle kadrosunu daha da güçlendiren sarı-lacivertliler, 2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda dün akşam VakıfBank ile karşı karşıya geldi.

Maçta rakibine karşı setlerde 2-0 geriye düşüp ardından 3 set kazanarak maçı 3-2 alan Fenerbahçe Medicana, Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oldu. Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk resmi maçındaki performansına dair sosyal medyadan eleştiriler alan smaçör Hande Baladın, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

'FİZİKSEL OLARAK HAZIR DEĞİLİZ'

10 yıl Eczacıbaşı forması giydikten sonra kariyerinde yeni bir sayfa açan milli voleybolcu, maçın seyir zevkinin çok yüksek olduğunu söyleyerek "Çok ortada bir maçtı. Daha sezonun başındayız. Fiziksel olarak daha tam olarak hazır değiliz. Sezona kupayla başladık umarım kupayla da tamamlarız" dedi.

Tijana Boskovic, Hande Baladın

'BOSKOVİC'E KARŞI OYNAMAK TUHAFTI'

Eczacıbaşı'ndan takım arkadaşı Tijana Boskovic'in de artık VakıfBank forması giymesi ve onunla karşı karşıya oynamasıyla alakalı bir soru alan Hande Baladın, "Ona karşı oynamak tabii ki biraz tuhaf oldu ama milli takım maçlarından da karşılıklı oynamaya alışkınız. Tabii ki de 10 yıllık Eczacıbaşı geçmişimiz var. İkimiz için de böyle bir karar almamız gerekiyordu. İkimizin de mutlu olduğunu görüyorum. En iyilerini en güzellerini diliyorum ona" diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi