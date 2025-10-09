Fenerbahçe’de Deprem Üstüne Deprem! Tedesco Gördüklerine Daha Fazla Dayanamadı: 3 Yıldızın Fişini Çekti

Fenerbahçe’de sıcak gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Mourinho sonrası sarı-lacivertli takımın başına getirilen Domenico Tedesco, gördüklerine daha fazla dayanamadı. 3 yıldızın fişini çekti. İşte Tedesco’nun üstünü çizdiği futbolcular…

Fenerbahçe’de Deprem Üstüne Deprem! Tedesco Gördüklerine Daha Fazla Dayanamadı: 3 Yıldızın Fişini Çekti
Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada Samsunspor deplasmanına takılan Fenerbahçe’de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak teknik direktör Domenico Tedesco radikal bir karar aldı.

MİLLİ ARA SONRASI NEŞTERİ VURACAK

Takımından memnun olmayan İtalyan teknik direktörün milli ara sonrası radikal değişimler alacağı ifade edildi. Özellikle takımın iç pozisyonunda değişikliklerin yapılması bekleniyor.

TEDESCO GÖRDÜKLERİNE DAHA FAZLA DAYANAMADI! 3 YILDIZIN FİŞİNİ ÇEKTİ

İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco, performansından memnun olmadığı isimleri kulübeye çekmeye hazırlanıyor. O isimler henüz net bir şekilde belli olmazken milli ara sonrası açıklanacağı ifade edildi.

Fenerbahçe’de Deprem Üstüne Deprem! Tedesco Gördüklerine Daha Fazla Dayanamadı: 3 Yıldızın Fişini Çekti - Resim : 1
3 Futbolcunun Fişini Çekti

Yapılacak değişikliklere rağmen takım performansının düzelmemesi halinde bu sefer Domenico Tedesco ile yolların ayrılabileceğinin altı çizildi.

