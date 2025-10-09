Galatasaray-Beşiktaş Derbisinde Skandal! Yasin Kol’a Verilen Talimatı Açıkladı: TFF’den Dev Ceza Yolda

Süper Lig’in 8. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin yankıları sürüyor. Özellikle maçın hakemi Yasin Kol’un verdiği kararlar tartışma konusu olurken sürpriz bir iddia gündemi derinden sarstı. Spor yorumcusu Oğuz Altay, bombayı patlattı. Yasin Kol’a verilen talimatı açıkladı. TFF’den dev ceza yolda. İşte derbide yaşanan kritik gelişmeler…

1-1’lik skorla biten derbinin yankıları sürmeye devam ediyor. Rams Park’ta oynanan karşılaşmada Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaşırken gelen son açıklama gündeme bomba gibi düştü.

DERBİ İÇİN SKANDAL İDDİA: ‘BERABERE BİTMESİ İÇİN TALİMAT ALDI’

Maçta hakem Yasin Kol’un verdiği kararlar tartışma konusu olurken spor yorumcusu Oğuz Altay’dan çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Altay, yaptığı yorumda "Derbinin hakemi Yasin Kol'a derbinin berabere bitirilmesi için talimat verilmiş. Bu bir duyumdur. Ayrıca kararlara bakın bunu görürsünüz” sözlerini söyledi. Eğer bu iddialar doğru çıkarsa TFF’den Yasin Kol’a ağır bir ceza gelebilir.

Galatasaray-Beşiktaş Derbisinde Skandal! Yasin Kol’a Verilen Talimatı Açıkladı: TFF’den Dev Ceza Yolda - Resim : 1
GALATASARAYLI OYUNCULARI AĞIR BİR ŞEKİLDE ELEŞTİRDİ

Galatasaraylı futbolcuları ağır şekilde eleştiren Oğuz Altay, "Galatasaraylı futbolcular derbiyi çok hafife alarak başladı. Maçı stattan izledim parmak ucuyla topa dokundular. 10 kişi kaldıktan sonra konsantre olmaya başladılar. Ben Barış Alper Yılmaz hayranı bir insanım ama 3 kere topu ıskaladı.

Galatasaray-Beşiktaş Derbisinde Skandal! Yasin Kol’a Verilen Talimatı Açıkladı: TFF’den Dev Ceza Yolda - Resim : 2

Davinson ve Singo yokken Beşiktaş'ın fişi çekmesi lazımdı. Rams Park'daki seyirci bile düşmüştü. Ama ben şu an gördüğümü söylüyorum. Bu Beşiktaş, Fenerbahçe'yi geçer ve ikinci bitirir ligi" ifadelerini kullandı.

