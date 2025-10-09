Galatasaray’dan Bomba Barış Alper Yılmaz Kararı! Tarih Belli Oldu, Her Şeyin Kaderini Belirleyecek Anlaşma

Yaz transfer döneminin en dikkat çeken isimlerinden olan Barış Alper Yılmaz ile ilgili sıcak gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Suudi Arabistan ekibi NEOM’dan aldığı teklifle kafası karışan milli yıldız için sarı-kırmızılı ekipten flaş bir karar alındı. Başkan Dursun Özbek, 25 yaşındaki yıldızla görüşme için tarih verdi. Her şeyin kaderini belirleyecek anlaşma. İşte Barış Alper Yılmaz gelişmesinde yaşanan dikkat çeken detaylar…

Son Güncelleme:
Galatasaray’dan Bomba Barış Alper Yılmaz Kararı! Tarih Belli Oldu, Her Şeyin Kaderini Belirleyecek Anlaşma
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz karmaşası sürüyor. NEOM SC'den astronomik teklif almasıyla başlayan sorun, iki hafta içinde çözülse de taraflar arasında tam anlamıyla anlaşma sağlanamadı. Bu gelişmeler ışığında sürpriz bir gelişme yaşandı.

NEOM’DAN ASTRONOMİK TEKLİF

Suudi Arabistan ekibinin 4 yıl için 50 milyon dolar (2 milyar 85 milyon TL) önerdiği milli yıldız, gitmek istemiş ve yönetimin zam sözüyle kalmaya ikna olmuştu. Ancak takımın yıldız isimlerinden Barış Alper Yılmaz ve Galatasaray arasındaki rakamsal mesafe henüz aşılamadı.

Galatasaray’dan Bomba Barış Alper Yılmaz Kararı! Tarih Belli Oldu, Her Şeyin Kaderini Belirleyecek Anlaşma - Resim : 1

TARİH BELLİ OLDU! BARIŞ ALPER’İN KADERİ BU ANLAŞMAYA BAĞLI

Sabah’ta yer alan habere göre, Galatasaray yönetimi ile Barış Alper milli ara sonrası görüşme yapacak. 25 yaşındaki futbolcu, yıllık 7.5 milyon Euro isterken sarı-kırmızılı yönetim, "5 milyon Euro olabilir rakam.. Bonuslarla bunu destekleriz" demişti. Barış Alper Yılmaz cephesi ile yönetim yeni mukavele için pazarlıklarına milli ara sonrası devam edecek.

Galatasaray’dan Bomba Barış Alper Yılmaz Kararı! Tarih Belli Oldu, Her Şeyin Kaderini Belirleyecek Anlaşma - Resim : 2
Galatasaray yönetimi tarih verdi

Bu sezon sarı-kırmızılı forma altında tüm kulvarlarda toplamda 8 maça çıkan Barış Alper, 624 dakika süre aldı. 25 yaşındaki futbolcu, süre aldığı dakikalar içerisinde 3 gol atarken, 4 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.

Galatasaray’da Ayrılık Krizi! Serdar Ali Çelikler 'Gerçek Bu' Diyerek Bombayı Patlattı: Yıldız İsimle Sezon Sonu Yollar AyrılıyorGalatasaray’da Ayrılık Krizi! Serdar Ali Çelikler 'Gerçek Bu' Diyerek Bombayı Patlattı: Yıldız İsimle Sezon Sonu Yollar AyrılıyorSpor
Galatasaray Turnayı Gözünden Vurdu! Kasa Ağızına Kadar Parayla Dolup Taşacak: Yıldız Futbolcu Takıma Veda EdiyorGalatasaray Turnayı Gözünden Vurdu! Kasa Ağızına Kadar Parayla Dolup Taşacak: Yıldız Futbolcu Takıma Veda EdiyorSpor

Kaynak: Sabah

Etiketler
Galatasaray Barış Alper Yılmaz
Son Güncelleme:
Unutulmaz Dönüş! Şampiyonlar Kupası Yine Fenerbahçe’nin! Unutulmaz Dönüş! Kupa Yine Fenerbahçe’nin
İstanbul, Balıkesir ve İzmir’e Müjdeli Haber: Beklenen An Geldi, Sonunda Yurda Giriş Yapıyor İstanbul, Balıkesir ve İzmir’e Müjdeli Haber
Galatasaray’da Ayrılık Krizi! Serdar Ali Çelikler 'Gerçek Bu' Diyerek Bombayı Patlattı: Yıldız İsimle Sezon Sonu Yollar Ayrılıyor Galatasaray’da Ayrılık Krizi! Sezon Sonu Gidiyor
Sergen Yalçın'dan Cengiz Ünder'e 'Özel' Dokunuş Sergen Yalçın'dan Cengiz Ünder'e 'Özel' Dokunuş
ÇOK OKUNANLAR
Hadise Gözyaşlarına Boğuldu! 'Sabah Korkarak Uyandım' Hadise Gözyaşlarına Boğuldu! 'Sabah Korkarak Uyandım'
Altın Zirveden Döndü: Gece Yarısı Gelen Haber Tüm Dengeleri Değiştirdi Altın Zirveden Döndü
AKP'de İstifa Depremi! Bir Başkan Daha Ayrıldı AKP'de İstifa Depremi! Bir Başkan Daha Ayrıldı
Kütahya Beşik Gibi! Ünlü Profesör Deprem Fırtınasının Nedenini Açıkladı Kütahya Beşik Gibi! Ünlü Profesör Deprem Fırtınasının Nedenini Açıkladı
Trump Duyurdu: Hamas ve İsrail Ateşkeste Anlaştı! Esirler Serbest Bırakılacak, İsrail Askerlerini Çekecek Hamas ve Netanyahu Ateşkeste Anlaştı