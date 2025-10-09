Galatasaray’dan Bomba Barış Alper Yılmaz Kararı! Tarih Belli Oldu, Her Şeyin Kaderini Belirleyecek Anlaşma

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz karmaşası sürüyor. NEOM SC'den astronomik teklif almasıyla başlayan sorun, iki hafta içinde çözülse de taraflar arasında tam anlamıyla anlaşma sağlanamadı. Bu gelişmeler ışığında sürpriz bir gelişme yaşandı.

NEOM’DAN ASTRONOMİK TEKLİF

Suudi Arabistan ekibinin 4 yıl için 50 milyon dolar (2 milyar 85 milyon TL) önerdiği milli yıldız, gitmek istemiş ve yönetimin zam sözüyle kalmaya ikna olmuştu. Ancak takımın yıldız isimlerinden Barış Alper Yılmaz ve Galatasaray arasındaki rakamsal mesafe henüz aşılamadı.

TARİH BELLİ OLDU! BARIŞ ALPER’İN KADERİ BU ANLAŞMAYA BAĞLI

Sabah’ta yer alan habere göre, Galatasaray yönetimi ile Barış Alper milli ara sonrası görüşme yapacak. 25 yaşındaki futbolcu, yıllık 7.5 milyon Euro isterken sarı-kırmızılı yönetim, "5 milyon Euro olabilir rakam.. Bonuslarla bunu destekleriz" demişti. Barış Alper Yılmaz cephesi ile yönetim yeni mukavele için pazarlıklarına milli ara sonrası devam edecek.

Galatasaray yönetimi tarih verdi

Bu sezon sarı-kırmızılı forma altında tüm kulvarlarda toplamda 8 maça çıkan Barış Alper, 624 dakika süre aldı. 25 yaşındaki futbolcu, süre aldığı dakikalar içerisinde 3 gol atarken, 4 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.

Kaynak: Sabah