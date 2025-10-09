Fenerbahçe'de En-Nesyri Bardağı Taşırdı! Defteri Kapattı
Fenerbahçe'de bu sezon taraftarına saç baş yolduran En-Nesyri, geleceği ile ilgili dikkat çeken bir karar aldı. Yıldız oyuncunun takımdan ayrılmayı kafasına koyduğu belirtildi.
Fenerbahçe’de sezona gollerle başlayan ancak daha sonraki maçlarda bekleneni veremeyen Youssef En-Nesyri için yeni bir iddia ortaya atıldı. Faslı golcünün takımdan ayrılmaya karar verdiği öne sürüldü.
Nice ve Samsunspor karşılaşmalarındaki performansıyla taraftara saç baş yolduran En-Nesyri’nin taraftarların tepkisi nedeniyle ayrılık kararı aldığı kaydedildi.
Nice maçında galibiyet sevincine de katılmayan En-Nesyri, direkt olarak soyunma odasının yolunu tutmuştu.
Fenerbahçe yönetiminin de uygun bir teklif gelmesi halinde Faslı yıldızı gözden çıkardığı kaydedildi. En-Nesyri’ye son transfer döneminde de pek çok teklif gelmiş ancak Jose Mourinho’nun talebi doğrultusunda bu teklifler reddedilmişti.
