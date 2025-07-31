Fenerbahçe'de Kriz! Fred ile En-Nesyri Birbirine Girdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig ekibi yeni sezon için hazırlıklarını sürdürürken, Fenerbahçe sahasında Lazio ile bir hazırlık karşılaşması yaptı. Sarı-lacivertliler mücadeleden 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmaya takımın iki yıldızı Fred ve En-Nesyri arasında yaşanan kavga damga vurdu. İki isim birbirinin üzerine yürürken, tartışmanın neden çıktığı ise henüz öğrenilemedi.

Birbirine giren iki ismi takım arkadaşları araya girerek güçlükle ayırdı. Sofyan Amrabat, En-Nesyri’yi sakinleştirmek için büyük çaba harcadı.

En-Nesyri, 60. Dakikada Lazio savunmasının hatasını iyi değerlendirerek, topu kaptı ve İrfan Can Kahveci’nin golünün asistini yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi