ÖSYM Duyurdu! KPSS Lisans Sonuçları Erişime Açıldı

ÖSYM, 2025 KPSS A Grubu Sınavı (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi) sonuçlarını duyurdu. Adaylar sonuçlarına internet üzerinden erişebilecek.

Son Güncelleme:
ÖSYM Duyurdu! KPSS Lisans Sonuçları Erişime Açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2025 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu Sınavı (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 7 Eylül'de yapılan 2025 KPSS A Grubu Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 13-14 Eylül'de uygulanan Alan Bilgisi Oturumlarına ve itirazlara ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 59 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek sonuçlar açıklandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

Kaynak: AA

