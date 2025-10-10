Sağlık Durumu Ağırlaşıyor: Ayşe Barım Açık Kalp Ameliyatı Olacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ID İletişim'in sahibi ünlü menajer Ayşe Barım'ın, Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yargılandığı davada 248 günlük tutukluluğunun arkasından 1 Ekim'de ev hapsiyle tahliyesine karar verildi. Savcılık ise mahkemenin kararına itiraz ederek 24 saat içinde Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verilmesine yol açtı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, tekrar tutuklama kararı verildiği gün hastanede olan Ayşe Barım için, sağlık durumunun yerinde olmaması nedeniyle her 24 saatte bir tedavisinin devam etmesi için hakkında yeniden "infazın ertelenmesi" için avukatlarının karar aldırdığı bildirildi.

Ünlü menajerin kaldığı hastane odasının önünde güvenlik güçlerinin beklediği ifade edilirken, ünlü menajerin pazartesi günü açık kalp ameliyatı olacağı öğrenildi.

Ayşe Barım

NE OLMUŞTU?

"Medyada tekelleşme" iddialarının sonrasında menajer Ayşe Barım hakkında, Gezi Parkı olayları nedeniyle soruşturma açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Ayşe Barım, savcılıktaki işlemleri tamamlanarak "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklandı.

Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan Ayşe Barım hakkında "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame kabul edildi ve Barım 7 Temmuz'da mahkemeye çıktı.

Ayşe Barım

Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 28 Ocak'ta tutuklanan ve hakkında 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istenen Ayşe Barım, 1 Ekim'de verilen tahliye kararı sonrası savcılığın itirazıyla yeniden tutuklandı.

Kaynak: birsenaltuntas.com