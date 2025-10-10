Ankara'da Korku Dolu Anlar! Eski Eşini Silahla Boş Arazide Rehin Aldı, O Anlar Kamerada

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde kimliği açıklanmayan bir erkek, eski eşini boş bir arazide silahla rehin aldı. Olayı görenler polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Polis, bir eliyle silah bir eliyle de rehin aldığı eski eşini tutan şüpheliyi ikna etmeye çalıştı. Polisin çabaları sonuç verdi ve şüpheli silahını bırakarak teslim oldu.

Şüpheli gözaltına alınırken eski eşini rehin aldığı anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntüde, şüphelinin kadına silah doğrulttuğu anlar yer aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA