Avukat Serdar Öktem Suikastında Şüpheliler Adliyede

Sinan Ateş suikastının tahliye edilen zanlılarından avukat Serdar Öktem, İstanbul'un Şişli ilçesi Büyükdere Caddesi'nde, 6 Ekim'de otomobilinde uğradığı silahlı saldırıyla öldürüldü. Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma devam ederken, suikastla ilgili gözaltına alınan 2'si 18 yaşından küçük 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, ilk belirlemelerin bir organize suç örgütüne işaret ettiği tespitine yer verildi. Cinayet talimatının yurt dışındaki bir suç örgütü liderinden geldiği belirtildi.

Serdar Öktem

NE OLMUŞTU?

6 Ekim'de otomobiline gerçekleştirilen saldırı sırasında Serdar Öktem aracın şoför koltuğundaydı. Maskeli saldırganların tabanca ve uzun namlulu silahlarla Öktem'in aracına ateş ettiği öğrenildi. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Serdar Öktem, hayatını kaybetti.

Suikastın ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Sıkı takip sonucu aracın bir benzinlikten nakit olarak yakıt aldığını belirleyen İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Çalışmaların devamında zanlıların Arnavutköy'de olduğunu belirleyen ekipler, emniyet ve İl Jandarma Komutanlığı'na haber vererek, ilçenin giriş ve çıkış noktalarında uygulama alanları kurdurup şüpheli görülen tüm araç ve kişileri durdurdu.

Silahlı saldırıda kullanılan araç, Arnavutköy İstiklal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulundu. Aynı bölgede uzun namlulu silahlarla, tabancalar da ele geçirildi. Cinayetle ilgili altısı İstanbul Arnavutköy'de, yedisi ise farklı adreslerde 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan ikisinin 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi. Beş şüphelinin saldırının failleri, birinin ise kaçmalarına yardımcı olduğu belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi