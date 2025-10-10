38 Milyonluk Kumar ve Dolandırıcılık Çetesine Büyük Darbe: 28 Şüpheli Yakalandı, 16’sı Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından son iki haftada 5 ilde düzenlenen operasyonlarla, nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemlerini kullanarak kumar oynatma suçlarına karışan 28 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Operasyonlarda, şüphelilerin hesaplarında 38 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

Bakan Yerlikaya, yakalanan şüphelilerden 16’sının tutuklandığını, 9’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını ve diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiğini belirtti. Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Ankara, Gaziantep, Kahramanmaraş, Niğde ve Yalova merkezli olmak üzere Afyonkarahisar, Batman, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Mersin, Ordu, Tekirdağ ve Yozgat’ta gerçekleştirildi.

Yerlikaya, şüphelilerin internet bağlantılı işletim sistemleri üzerinden kumar oyunu uygulamaları kurarak kumar oynattıklarını ve sosyal medya platformlarında sahte kiralık ev ve araç satış ilanlarıyla vatandaşları dolandırdıklarını ifade etti. Şüpheliler hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldığını vurgulayan Bakan, operasyonda emeği geçenleri tebrik etti.

