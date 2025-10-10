38 Milyonluk Kumar ve Dolandırıcılık Çetesine Büyük Darbe: 28 Şüpheli Yakalandı, 16’sı Tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, internet üzerinden kumar oynatan ve sahte kiralık ev-araç ilanlarıyla dolandırıcılık yapan 28 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerden 16’sı tutuklanırken, 9’una adli kontrol uygulandı.

Son Güncelleme:
38 Milyonluk Kumar ve Dolandırıcılık Çetesine Büyük Darbe: 28 Şüpheli Yakalandı, 16’sı Tutuklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından son iki haftada 5 ilde düzenlenen operasyonlarla, nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemlerini kullanarak kumar oynatma suçlarına karışan 28 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Operasyonlarda, şüphelilerin hesaplarında 38 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

38 Milyonluk Kumar ve Dolandırıcılık Çetesine Büyük Darbe: 28 Şüpheli Yakalandı, 16’sı Tutuklandı - Resim : 1

Bakan Yerlikaya, yakalanan şüphelilerden 16’sının tutuklandığını, 9’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını ve diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiğini belirtti. Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Ankara, Gaziantep, Kahramanmaraş, Niğde ve Yalova merkezli olmak üzere Afyonkarahisar, Batman, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Mersin, Ordu, Tekirdağ ve Yozgat’ta gerçekleştirildi.

38 Milyonluk Kumar ve Dolandırıcılık Çetesine Büyük Darbe: 28 Şüpheli Yakalandı, 16’sı Tutuklandı - Resim : 2

Yerlikaya, şüphelilerin internet bağlantılı işletim sistemleri üzerinden kumar oyunu uygulamaları kurarak kumar oynattıklarını ve sosyal medya platformlarında sahte kiralık ev ve araç satış ilanlarıyla vatandaşları dolandırdıklarını ifade etti. Şüpheliler hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldığını vurgulayan Bakan, operasyonda emeği geçenleri tebrik etti.

Kazanma Hayaliyle Kaybolan Bir Nesil! Türkiye Kumarla Savaşıyor, 10 Yaşına Kadar İndiKazanma Hayaliyle Kaybolan Bir Nesil! Türkiye Kumarla Savaşıyor, 10 Yaşına Kadar İndiGüncel

Bakanlık Harekete Geçti: O Sosyal Medya Hesaplarına Erişim EngeliBakanlık Harekete Geçti: O Sosyal Medya Hesaplarına Erişim EngeliGüncel

Çocuklar Kumar Bağımlısı Oluyor! İlk Kez Alkol ve Madde Kullanımını GeçtiÇocuklar Kumar Bağımlısı Oluyor! İlk Kez Alkol ve Madde Kullanımını GeçtiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı Operasyon
Son Güncelleme:
Meteoroloji'den O İllerde Yaşayanlara Uyarı! Kuvvetli Yağış Bastıracak Meteoroloji'den O İllerde Yaşayanlara Uyarı! Kuvvetli Yağış Bastıracak
Altından Sonra Bir Sıçrama Ondan Geldi! Gümüş Fiyatları 45 Yılın Zirvesini Gördü: Gümüş Fiyatları Neden Yükseliyor? Gümüş Fiyatları 45 Yılın Zirvesini Gördü:
Hafta Sonu Plan Yapacaklar Dikkat! Prof. Dr. Orhan Şen’den Kar Yağışı Uyarısı: Bölgeleri Tek Tek Açıkladı Hafta Sonuna Kar Yağışı Uyarısı
Otelde Doğum Yapıp Hastaneye Gitti, Bebeğin Cesedi Terasta Bulundu Otelde Doğum Yapıp Hastaneye Gitti, Bebeğin Cesedi Terasta Bulundu
ÇOK OKUNANLAR
'Ateş Çemberi'nde Art Arda İki Şiddetli Deprem! Peş Peşe Uyarılar Yapıldı: 'Yüksek Yerlere Çıkın' 'Ateş Çemberi'nde Art Arda İki Şiddetli Deprem! Peş Peşe Uyarılar Yapıldı
Otelde Doğum Yapıp Hastaneye Gitti, Bebeğin Cesedi Terasta Bulundu Otelde Doğum Yapıp Hastaneye Gitti, Bebeğin Cesedi Terasta Bulundu
Rekor Serisi Bitti, Gram Altın Sert Düştü Rekor Serisi Bitti, Gram Altın Sert Düştü
Meteoroloji'den O İllerde Yaşayanlara Uyarı! Kuvvetli Yağış Bastıracak Meteoroloji'den O İllerde Yaşayanlara Uyarı! Kuvvetli Yağış Bastıracak
Enes Batur’dan Şaşırtan Karar: 16 Milyon Abonelik Youtube Kanalını Kapattı! Şok Karar! Herkes Sebebini Merak Ediyor