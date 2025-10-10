Meteoroloji'den O İllerde Yaşayanlara Uyarı! Kuvvetli Yağış Bastıracak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde hava durumuna ilişkin yeni tahminlerini paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, Batı Karadeniz (Bolu hariç) ile Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri, Sakarya’nın kıyı bölgeleri, Artvin ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Zonguldak, Bartın ve Düzce’nin kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

İKİ İL İÇİN SARI KOD

Yağışların Düzce’nin kıyı kesimleri ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu iki il için sarı kod verildi. Vatandaşların, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği uyarısında bulunuldu.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, batıda 3 ila 5 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, zamanla doğu ve kuzeyden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları doğuda düşerken, batı bölgelerde artış gösterecek.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Bölgelere göre hava durumu ise şöyle:

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava beklenirken, Sakarya’nın kıyı kesimlerinde sağanak yağış görülecek. Ege ve Akdeniz Bölgeleri genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

İç Anadolu Bölgesi parçalı bulutlu olacak.

Batı Karadeniz Bölgesi çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Düzce’nin kıyı kesimleri ile Zonguldak ve Bartın’da yerel kuvvetli olması öngörülüyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında, Artvin çevrelerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer kesimler parçalı ve çok bulutlu olacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ise parçalı ve az bulutlu geçecek.

