Otelde Doğum Yapıp Hastaneye Gitti, Bebeğin Cesedi Terasta Bulundu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, bir otel lojmanında doğum yapan Kırgızistan uyruklu Zhanetta Ulukbek Kyzy (19), yeni doğan erkek bebeğini havluya sararak terasa bıraktı. Kanaması üzerine hastaneye giden genç kadının, yapılan muayenesinde doğum yaptığının anlaşılmasıyla polise haber verildi.

Bodrum’da yabancı uyruklu bir kadın, doğumun ardından bebeğini havluya sararak terasa bıraktı

OTELDE DOĞUM YAPTI

Sorgusunda doğumu lojmanda yaptığını itiraf eden Kyzy’nin çalıştığı otele giden ekipler, terasta havluya sarılı halde bebeğin cansız bedenini buldu.

Polis ekipleri, bebeği ölü halde buldu

Bebeğin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Beş ay önce Bodrum’a gelerek otelde kat görevlisi olarak çalışmaya başlayan Kyzy’nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

