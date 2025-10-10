Otelde Doğum Yapıp Hastaneye Gitti, Bebeğin Cesedi Terasta Bulundu
Bodrum’da yabancı uyruklu bir kadın, doğumun ardından bebeğini havluya sararak terasa bıraktı. Polis ekipleri, bebeği ölü halde buldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde, bir otel lojmanında doğum yapan Kırgızistan uyruklu Zhanetta Ulukbek Kyzy (19), yeni doğan erkek bebeğini havluya sararak terasa bıraktı. Kanaması üzerine hastaneye giden genç kadının, yapılan muayenesinde doğum yaptığının anlaşılmasıyla polise haber verildi.
OTELDE DOĞUM YAPTI
Sorgusunda doğumu lojmanda yaptığını itiraf eden Kyzy’nin çalıştığı otele giden ekipler, terasta havluya sarılı halde bebeğin cansız bedenini buldu.
Bebeğin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Beş ay önce Bodrum’a gelerek otelde kat görevlisi olarak çalışmaya başlayan Kyzy’nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
