Vatandaş Eczanelerin Kapısından Dönüyor! Her Dört İlaçtan Biri Yok

Ülkedeki ilaç krizi giderek büyürken, son olarak her dört ilaçtan birinin eczanelerde bulunmadığı öğrenildi. İlaç krizinin sebebini anlatan Ankara Eczacı Odası Başkanı Uzman Eczacı Cem Abbasoğlu, sorunun devlet eliyle nasıl çözülebileceğinden de bahsetti.

Uzun süredir Türkiye'de büyük bir sorun haline gelen ilaç krizi, döviz kurunun artışı ve hayat pahalılığıyla beraber daha da derinleşiyor. Aralarında kronik hastalıklarda kullanılan ilaçlar da olmak üzere pek çok ilaç, eczanelerde bulunmuyor. İlaç almak için giden vatandaş, eli boş dönüyor. İlaç temininin bu kadar zorlaşmasına karşı eczacılar da kur güncellemesini işaret ediyor.

Nefes gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, köşesinde, son bir haftada en az 7-8 eczaneye gittiğini ama hepsinden olumsuz yanıt aldığını belirterek hep "Bu ay kur güncellemesi olacak. O nedenle bekletip eczanelere vermiyorlar" yanıtını aldığını söyledi.

İLAÇ FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Kur güncellemesinin ilaç teminiyle ilgisine işin uzmanına sorduğunu aktaran Zeyrek, Ankara Eczacı Odası Başkanı Uzman Eczacı Cem Abbasoğlu'nun verdiği bilgileri aktardı. Deniz Zeyrek, "Türkiye’de ilaç fiyatları 14 Şubat 2004 tarihli İlaç Fiyat Kararnamesi ile belirleniyormuş. Kararnameye göre ilaç fiyatları sabit bir euro kuru üzerinden hesaplanıyormuş. Şu anki sabit kur ise 21 lira 67 kuruşmuş. Oysa serbest piyasada 1 euro 49 lirayı buluyor. Arada 28 lira fark var. Bu fark da ilaç ithalatını zorlaştırıyormuş" diye yazdı.

Ankara Eczacı Odası Başkanı Uzman Eczacı Cem Abbasoğlu

Geçen yıl yeni kurun ekim ayında açıklandığını öğrendiğini söyleyen Zeyrek, "Bu ay da bir güncelleme beklentisi var. Haliyle de ithalatçı firmalar, kur güncellemesi beklediğinden sevkiyatlarını durdurmuş. Daha önce getirilmiş ilaçları ise depolarda bekletiyorlar. Kur güncellemesi yapıldıktan sonra fiyatlar yeni kura göre hesaplanacak ve piyasaya sürülecekmiş. Söz konusu firmalar bu iddiayı yalanlamak isteyebilir" ifadelerini kullandı.

İLAÇ YOKLUĞU ARTIYOR

Ancak, Cem Abbasoğlu’nun paylaştığı bir bilgiyi şerh düşen Zeyrek, "Henüz geçen haftaya kadar ecza depolarında bulunan birçok ilaca artık ulaşılamıyor. Özellikle kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ithal ilaçlarda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Vatandaşlar eczane eczane dolaşarak ilaç aramak zorunda kalıyor. Elimizdeki verilere göre, ilaç yokluk oranı son haftalarda yüzde 8’den yüzde 23’e yükselmiş durumda. BU, HER DÖRT İLAÇTAN BİRİNİN PİYASADA BULUNMADIĞI ANLAMINA GELİYOR. Hayati öneme sahip ilaçların erişilemez hale gelmesi, doğrudan halk sağlığını tehdit ediyor" dedi.

İLAÇ KRİZİ NASIL ÇÖZÜLÜR?

Bu sorunun çözülmesi için ne yapabileceğini Abbasoğlu'na sorduğunu aktaran Zeyrek, onun söylediklerini "İlaç yokluğu sorununu aşmak için hem kısa vadeli çözümler hem de uzun vadeli yapısal reformlar gereklidir. İlaç fiyat güncellemeleri yılda sadece bir kez değil, en az 3-4 kez yapılmalı; kur güncellemeleri öngörülebilir bir takvime bağlanmalı, firmaların keyfi sevkiyat durdurmalarına karşı daha sıkı denetim uygulanmalıdır. Uzun vadede ise yerli ilaç sanayisi güçlendirilmeli, dışa bağımlılık azaltılmalı, yeni ilaç moleküllerine yatırım yapılmalı, yerli Ar-Ge teşvik edilmeli, hammadde üretimi ve ambalaj gibi temel bileşenlerde yurtiçi kapasite oluşturulmalıdır. İlaç sektörü stratejik sektör ilan edilerek bir devlet politikası haline getirilmelidir" şeklinde aktardı.

Kaynak: Nefes Gazetesi

