Eski Nilüfer Belediye Başkanı Gözaltına Alındı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, önceki dönem Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile birlikte 21 kişi hakkında "rüşvet", "suç örgütü kurmak", "örgüte üye olmak" ve "suç gelirlerinin aklanması" iddialarıyla kapsamlı bir soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek, şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde arama yaptı.

Soruşturma kapsamında 23 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu, Erdem ile birlikte 21 kişinin gözaltına alındığı, gözaltına alınanlar arasında Erdem'in eşi Zeynep Terzioğlu Erdem'in de bulunduğu, 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

KOM ekipleri, Erdem ve diğer şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama başlattı.

Kaynak: AA