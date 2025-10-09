Fenerbahçe'de 'Fatih Karagümrük' Hazırlıkları Tam Gaz!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun yapılan idman; salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

Kaynak: İHA