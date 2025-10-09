Fenerbahçe'de 'Fatih Karagümrük' Hazırlıkları Tam Gaz!

Fenerbahçe, 19 Ekim'de, Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de 'Fatih Karagümrük' Hazırlıkları Tam Gaz!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla devam etti.

Fenerbahçe'de 'Fatih Karagümrük' Hazırlıkları Tam Gaz! - Resim : 1

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun yapılan idman; salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe'de 'Fatih Karagümrük' Hazırlıkları Tam Gaz! - Resim : 2

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

Kaynak: İHA

