Fenerbahçe Beko Kızılyıldız'ı Konuk Edecek

EuroLeague’de Fenerbahçe Beko, yarın Kızılyıldız'ı konuk edecek. Mücadele 20.45'te başlayacak.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe Beko Kızılyıldız'ı Konuk Edecek
Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de yarın Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak.

EuroLeague’in son şampiyonu sarı-lacivertli ekip, sezonun ilk haftasında Fransa ekibi Paris Basketbol'u 96-77 mağlup ederken, ikinci haftada Litvanya'nın Zalgiris takımına 84-81 mağlup oldu.

Bu sezon çıktığı ilk müsabakada EA7 Emporio Armani Milan'a 92-82, ikinci maçta ise Bayern Münih'e 97-88 yenilen Kızılyıldız'ın ise galibiyeti bulunmuyor.

Fenerbahçe Beko, ligde iki takımın karşılaştığı son mücadeleden 96-91 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

Fenerbahçe EuroLeague
Son Güncelleme:
