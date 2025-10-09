Fenerbahçe’de Yaprak Dökümü! Tedesco 14 Milyon Euroluk Yıldızı Kapının Önüne Koydu: Kendine Acilen Takım Bul

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig devi Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarları esiyor. Son olarak sarı lacivertli yönetim Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski için 10 milyon euronun üzerinde teklif gelmesi halinde transferine izin vereceğini açıkladı. 26 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

FENERBAHÇE’DE YAPRAK DÖKÜMÜ

Fenerbahçe yönetimi, Sebastian Szymanski için kararını verdi. Kanarya, Szymanski için 10 milyon euronun üzerinde gelen tekliflerin değerlendirileceğini ifade etti. Polonyalı futbolcunun, Avrupa'nın beş büyük liginde forma giyme hedefi taşıdığı iddia ediliyor. Bu rakamın üzerindeki tekliflerin ise masaya yatırılabileceği belirtiliyor.

Sebastian Szymanski Fenerbahçe'den ayrılıyor

FRANSA DEVİ POLONYALI YILDIZ İÇİN DEVREDE

Yaz transfer döneminde Szymanski'yi kadrosuna katmak isteyen Lyon'un, yıldız futbolcudan vazgeçmediği öğrenildi. Fransız ekibinin, devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını yeniden çalacağı öne sürülüyor. Tedesco’nun ise yıldız oyuncunun gitme isteğinden dolayı bu ayrılığa onay verdiği ifade edildi.

Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sebastian Szymanski, bu sezon tüm kulvarlarda 14 maçta 2 gol ve 2 asist üretti.

Kaynak: Haber Merkezi