Fenerbahçe’de Yaprak Dökümü! Tedesco 14 Milyon Euroluk Yıldızı Kapının Önüne Koydu: Kendine Acilen Takım Bul

Fenerbahçe’de ayrılık haberleri peş peşe geliyor. Youssef En-Nesyri’nin takımdan ayrılacağı iddiası gündemdeki yerini korurken flaş bir ayrılık haberi daha geldi. Fenerbahçe’de yaprak dökümü. Tedesco, 14 milyon euroluk yıldızı kapının önüne koydu. Kendin acilen takım bul. İşte sürpriz ayrılığın detayları…

Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Yaprak Dökümü! Tedesco 14 Milyon Euroluk Yıldızı Kapının Önüne Koydu: Kendine Acilen Takım Bul
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig devi Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarları esiyor. Son olarak sarı lacivertli yönetim Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski için 10 milyon euronun üzerinde teklif gelmesi halinde transferine izin vereceğini açıkladı. 26 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

FENERBAHÇE’DE YAPRAK DÖKÜMÜ

Fenerbahçe yönetimi, Sebastian Szymanski için kararını verdi. Kanarya, Szymanski için 10 milyon euronun üzerinde gelen tekliflerin değerlendirileceğini ifade etti. Polonyalı futbolcunun, Avrupa'nın beş büyük liginde forma giyme hedefi taşıdığı iddia ediliyor. Bu rakamın üzerindeki tekliflerin ise masaya yatırılabileceği belirtiliyor.

Fenerbahçe’de Yaprak Dökümü! Tedesco 14 Milyon Euroluk Yıldızı Kapının Önüne Koydu: Kendine Acilen Takım Bul - Resim : 1
Sebastian Szymanski Fenerbahçe'den ayrılıyor

FRANSA DEVİ POLONYALI YILDIZ İÇİN DEVREDE

Yaz transfer döneminde Szymanski'yi kadrosuna katmak isteyen Lyon'un, yıldız futbolcudan vazgeçmediği öğrenildi. Fransız ekibinin, devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını yeniden çalacağı öne sürülüyor. Tedesco’nun ise yıldız oyuncunun gitme isteğinden dolayı bu ayrılığa onay verdiği ifade edildi.

Fenerbahçe’de Yaprak Dökümü! Tedesco 14 Milyon Euroluk Yıldızı Kapının Önüne Koydu: Kendine Acilen Takım Bul - Resim : 2

Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sebastian Szymanski, bu sezon tüm kulvarlarda 14 maçta 2 gol ve 2 asist üretti.

Ve Yılın İmzasını Atıyor! İsmail Kartal Süper Lig’e Geri Dönüyor: Çok Sevdiği Fenerbahçe’ye Rakip OlacakVe Yılın İmzasını Atıyor! İsmail Kartal Süper Lig’e Geri Dönüyor: Çok Sevdiği Fenerbahçe’ye Rakip OlacakGözden Kaçmasın
Fenerbahçe’nin Rakibi Stuttgart’ı Kara Bulutlar Sardı! 10 Maçta 6 Gole Katkıda Bulunan Yıldız İsim Kritik Maçta YokFenerbahçe’nin Rakibi Stuttgart’ı Kara Bulutlar Sardı! 10 Maçta 6 Gole Katkıda Bulunan Yıldız İsim Kritik Maçta YokSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe transfer
Son Güncelleme:
Usta İsimden Kahreden Haber! Hollywood Yıldızı Hayatını Kaybetti Usta Oyuncudan Acı Haber! Hayatını Kaybetti
Fenerbahçe’de Yaprak Dökümü! Tedesco 14 Milyon Euroluk Yıldızı Kapının Önüne Koydu: Kendine Acilen Takım Bul Tedesco 14 Milyon Euroluk Yıldızı Kapının Önüne Koydu
Kayserispor Markus Gisdol ile Yollarını Ayırdı Sarı-Kırmızılı Ekip Hocasını Gönderdi
Fenerbahçe Beko Kızılyıldız'ı Konuk Edecek Fenerbahçe Beko Kızılyıldız'ı Konuk Edecek
ÇOK OKUNANLAR
Usta İsimden Kahreden Haber! Hollywood Yıldızı Hayatını Kaybetti Usta Oyuncudan Acı Haber! Hayatını Kaybetti
Süreç Komisyonu’ndan İmralı’ya Bir Heyet Giderse CHP İçinde Yer Alır mı? Özgür Özel'den Net Yanıt Süreç Komisyonu’ndan İmralı’ya Bir Heyet Giderse CHP İçinde Yer Alır mı?
Gazze'de Ateşkes Bilmecesi: Mısır Basını Yazdı, İsrail Hükümetinden Açıklama Geldi! Saat Verildi Mısır Basını Yazdı, İsrail Hükümetinden Açıklama Geldi! Saat Verildi
İstanbul Silivri'de Deprem! AFAD ve Kandilli İlk Verileri Paylaştı AFAD İlk Bilgileri Paylaştı, İstanbul'da Deprem!
Altın Zirveden Döndü: Gece Yarısı Gelen Haber Tüm Dengeleri Değiştirdi Altın Zirveden Döndü