Kayserispor Markus Gisdol ile Yollarını Ayırdı

Süper Lig’de henüz 8. Hafta geride kalmasına rağmen takımlar teknik direktörleriyle bir bir yollarını ayırıyor. Ayrılık kervanına Markus Gisdol da katıldı.

Zecorner Kayserispor, Markus Gisdol ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Açıklamada, “Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz” denildi.

Süper Lig’de son olarak Antalyaspor Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdığını açıklamıştı.

