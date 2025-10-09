Ve Yılın İmzasını Atıyor! İsmail Kartal Süper Lig’e Geri Dönüyor: Çok Sevdiği Fenerbahçe’ye Rakip Olacak

Son dönemde adı sık sık Fenerbahçe ile anılan İsmail Kartal’ın yeni adresi belli oldu. Deneyimli teknik direktör tekrardan Süper Lig’e geri dönüyor. Çok sevdiği Fenerbahçe’ye rakip olacak. İşte İsmail Kartal’ın anlaştığı Süper Lig devi ve transfer detayları…

Ve Yılın İmzasını Atıyor! İsmail Kartal Süper Lig’e Geri Dönüyor: Çok Sevdiği Fenerbahçe’ye Rakip Olacak
Fenerbahçe’den ayrılan Jose Mourinho sonrası gündeme gelen İsmail Kartal’ın yeni adresi belli oldu.

Sarı-lacivertli yönetimlerle görüşmeler yapan Kartal, herkesi ters köşeye yatırdı.

VE YILIN İMZASI! İSMAİL KARTAL SÜPER LİG’E GERİ DÖNÜYOR

Gazeteci Şifa Çiçek'in haberine göre; Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Antalyaspor gündemine İsmail Kartal'ı aldı. Süper Lig devinin, deneyimli teknik direktörle imza atılması bekleniyor.

İsmail Kartal Süper Lig'e geri dönüyor

İLK GÖRÜŞME YAPILDI

Antalyasporlu yöneticilerin teklif yaptıkları İsmail Kartal'ın cevabını bekledikleri belirtildi.
Antalyaspor, Süper Lig'de ilk 8 haftada 10 puan topladı. Kırmızı beyazlı takım son maçında Çaykur Rizespor'a 5-2 yenilmişti.

