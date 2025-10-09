Mauro Icardi’nin Talebi Ağızları Açık Bıraktı! Okan Buruk Duyar Duymaz Anında Reddetti

Galatasaray’da Mauro Icardi krizi yaşanmaya devam ediyor. Liverpool maçında yedek kalan Arjantinli golcü isyan etmiş ve soluğu Madrid’de almıştı. Gelen son dakika gelişmesi ise sarı-kırmızılı taraftarları şaşkına çevirdi. Icardi’nin talebi ağızları açık bıraktı. Teknik direktör Okan Buruk, duyar duymaz bu talebi reddetti.

Arjantinli golcü Mauro Icardi, hem paylaşımlarıyla hem de açıklamalarıyla gündem olmaya devam ediyor. Son olarak İspanya’ya giden Icardi’den yeni bir hamle geldi.

İSPANYA TATİLİ BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş’ı konuk eden Galatasaray sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmaya yedek başlayan Mauro Icardi’nin ısınmaya çıkmaması ve maçın hemen ardından valizle ayrılarak tatile gitmesi tepkilere neden oldu.

ICARDI’NIN TALEBİNİ ANINDA REDDETTİ

Sabah’ın haberine göre, yedek kalmak istemeyen Icardi’nin tek forvetten vazgeçilerek 3-5-2 sistemine geçilmesini istiyor. Yıldız futbolcunun bu talebini teknik direktör Okan Buruk ile de paylaştığı ancak olumsuz yanıt aldığı ifade edildi. Okan Buruk’un ileri uçtaki ilk tercihinin de Victor Osimhen olduğu vurgulandı.

Galatasaray formasıyla bu sezon 9 maça çıkan Mauro Icardi, sahada kaldığı 373 dakikada 5 gol kaydetti.

