Galatasaray’da 18 Ekim’de İpler Kopacak! Dursun Özbek’in Bu Hamlesi Başına Bela Oldu: ‘Bunun Hesabını Verecek’

Süper Lig devi Galatasaray, Uğurcan Çakır transferi ile hem kendi taraftarını hem de Türk futbol severleri şaşkına çevirmişti. Uğurcan hakkında tartışmalar devam ederken dikkat çekici bir iddia gündeme atıldı.

GALATASARAY REKOR BEDELLE KADROSUNA DAHİL ETMİŞTİ

Fernando Muslera'nın ayrılmasının ardından kaleci arayışına giren Galatasaray, son anda Trabzonspor’dan Uğurcan Çakır’ı transfer etmişti. Uğurcan Çakır'la ilgili KAP'a yapılan bildirimde rakamlar şöyle sıralanmıştı:

Bonservisi: 27.5 milyon euro + KDV;

Maaşı:

1.yıl: 110 milyon TL

2. yıl: 120 milyon TL

3. yıl: 130 milyon TL

4. yıl: 140 milyon TL

5. yıl: 150 milyon TL

18 EKİM’DE DANANIN KUYRUĞU KOPUYOR: ‘DURSUN ÖZBEK HESAP VERECEK’

Gazeteci Feridun Niğdelioğlu, katıldığı bir programda 18 Ekim'de yapılacak olan mali genel kurulla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. ‘Dursun Özbek hesap verecek’ diyen Niğdelioğlu, "Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i 18 Ekim'deki Mali Genel Kurul'da terletecekler. Çünkü Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a gelen teklifler 15 milyon euroyu geçmiyordu.

'Dursun Özbek Hesap Verecek!'

Bunun üzeri bir teklif yok. Galatasaray neden böyle bir kaleciyi 36 milyon euroya aldı? Bunun hesabını verecek? İşte Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki fark bu. Adamlar başarılı da olsa bir şeyleri sorguluyorlar." diyerek büyük tepki gösterdi.

Kaynak: Haber Merkezi