Futbol Dünyasını Yasa Boğan Ölüm... Efsane Teknik Adam Hayatını Kaybetti

Boca Juniors'un teknik direktörü Miguel Angel Russo, 69 yaşında hayatını kaybetti. Russo, takımının son 2 maçında sahada yer almamıştı.

Son Güncelleme:
Futbol Dünyasını Yasa Boğan Ölüm... Efsane Teknik Adam Hayatını Kaybetti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Boca Juniors'un teknik direktörü Miguel Angel Russo, kansere yenik düşerek 69 yaşında hayatını kaybetti.

2017 yılından bu yana kanserle mücadele eden deneyimli teknik adam, takımının son iki maçında sahada yer almamış ve yerine yardımcı antrenör Claudio Ubeda geçmişti.

Futbol Dünyasını Yasa Boğan Ölüm... Efsane Teknik Adam Hayatını Kaybetti - Resim : 1
Russo için stadyumda anma töreni düzenlenecek...

Miguel Angel Russo, eylülün sonundan bu yana sağlık sorunları nedeniyle evinde bakı görüyordu. Russo’nun ölümünü Boca Juniors resmi hesaptan yapılan paylaşımla duyurdu. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Boca Juniors, Miguel Angel Russo'nun vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyor.

Miguel, Boca Juniors'ta silinmez bir iz bırakmıştır ve her zaman neşe, sıcaklık ve çabanın bir örneği olarak kalacaktır.

Bu acı anda ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyoruz."

69 yaşında hayatını kaybeden Russo için stadyumda bir anma töreni düzenlenecek.

Fenerbahçe'nin Efsanesi Yoğun Bakıma KaldırıldıFenerbahçe'nin Efsanesi Yoğun Bakıma KaldırıldıSpor
Fenerbahçe Efsanesi Alex'ten, Arda Güler Hakkında Dikkat Çeken SözlerFenerbahçe Efsanesi Alex'ten, Arda Güler Hakkında Dikkat Çeken SözlerSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Mauro Icardi’nin Talebi Ağızları Açık Bıraktı! Okan Buruk Duyar Duymaz Anında Reddetti Icardi'den Şaşırtan Talep! Anında Reddetti
Fenerbahçe Formasıyla İlk Maçında Eleştiri Yağmuruna Tutuldu! Hande Baladın'dan Yanıt Geldi Hande Baladın'dan Eleştirilere Yanıt
Piyasanın Zirve İsmiydi, En Mutlu Gününde Battılar! Almanya'nın 120 Yıllık Dev Şirketi İflas Etti: 350 Çalışan İşsiz Kalacak Piyasaları Sarsan Haber! 120 Yıllık Dev Şirket İflas Etti
Galatasaray-Beşiktaş Derbisinde Skandal! Yasin Kol’a Verilen Talimatı Açıkladı: TFF’den Dev Ceza Yolda Yasin Kol’a Verilen Talimatı Açıkladı! Dev Ceza Yolda
ÇOK OKUNANLAR
Gazze'de Ateşkes Bilmecesi: Mısır Basını Yazdı, İsrail Hükümetinden Açıklama Geldi! Saat Verildi Mısır Basını Yazdı, İsrail Hükümetinden Açıklama Geldi! Saat Verildi
Altın Zirveden Döndü: Gece Yarısı Gelen Haber Tüm Dengeleri Değiştirdi Altın Zirveden Döndü
Hadise Gözyaşlarına Boğuldu! 'Sabah Korkarak Uyandım' Hadise Gözyaşlarına Boğuldu! 'Sabah Korkarak Uyandım'
AKP'de İstifa Depremi! Bir Başkan Daha Ayrıldı AKP'de İstifa Depremi! Bir Başkan Daha Ayrıldı
Kütahya'da Bir Deprem Daha! Kütahya'da Bir Deprem Daha!