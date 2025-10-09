Futbol Dünyasını Yasa Boğan Ölüm... Efsane Teknik Adam Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Boca Juniors'un teknik direktörü Miguel Angel Russo, kansere yenik düşerek 69 yaşında hayatını kaybetti.

2017 yılından bu yana kanserle mücadele eden deneyimli teknik adam, takımının son iki maçında sahada yer almamış ve yerine yardımcı antrenör Claudio Ubeda geçmişti.

Russo için stadyumda anma töreni düzenlenecek...

Miguel Angel Russo, eylülün sonundan bu yana sağlık sorunları nedeniyle evinde bakı görüyordu. Russo’nun ölümünü Boca Juniors resmi hesaptan yapılan paylaşımla duyurdu. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Boca Juniors, Miguel Angel Russo'nun vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyor.

Miguel, Boca Juniors'ta silinmez bir iz bırakmıştır ve her zaman neşe, sıcaklık ve çabanın bir örneği olarak kalacaktır.

Bu acı anda ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyoruz."

69 yaşında hayatını kaybeden Russo için stadyumda bir anma töreni düzenlenecek.

