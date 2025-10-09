Türkiye-Bulgaristan Maçının Hakemi Belli Oldu
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Bulgaristan ile Türkiye'nin karşı karşıya geleceği maçın hakemi Luis Godinho oldu.
Türkiye’nin 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Bulgaristan ile karşılaşacağı maçın hakemi belli oldu.
Karşılaşmada, Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Luis Godinho’nun düdük çalacağı bildirildi.
Türkiye ile Bulgaristan arasındaki maç11 Ekim Cumartesi günü Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma 21.45’te başlayacak.
