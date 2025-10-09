Beşiktaş’ta Sergen Yalçın Depremi! Serdal Adalı Olaya Resmen El Koydu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig devi Beşiktaş’ta kriz haberleri peş peşe geliyor. 10 kişi kalan Galatasaray’a karşı galip gelemeyen siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın krizi patlak verdi. Tartışmalar sürerken Kara Kartal’dan beklenmedik bir gelişme yaşandı.

BEŞİKTAŞ’TA SERGEN YALÇIN DEPREMİ! ÇALIŞMAK İSTEMİYOR

Fanatik'teki habere göre krizin perde arkası ortaya çıktı. Buna göre Sergen Yalçın'ın scout ekibi ile çalışmak istemediği, bunun da görüş ayrılıklarından kaynaklandığı belirtildi. Sergen Yalçın'ın transfer listesinde bulunan bir futbolcu için scout ekibinin olumsuz görüş bildirdiği ortaya çıktı. Yalçın'ın buna kızdığı ve scout ekibini istemediğini yönetime ilettiği ileri sürüldü.

SERDAL ADALI DEVREYE GİRDİ

Bunun üzerine Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın devreye girdiği ifade edildi. Adalı’nın, Yalçın’a ara transferde tam yetki verdiği ve yönetim olarak teknik konulara müdahale edilmeyeceğini garanti ettiği de belirtildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımda bazı oyuncuları istemediği, bunun için de ara transferi beklediği iddia edildi. Bu yüzden dolayı Yalçın’ın Serdal Adalı’dan takıma ek transfer istediği ifade edildi.

