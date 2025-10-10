Üniversitede Utanç Verici Olay! Gizli Kamera, Usulsüz Kayıt… Profesöre Soruşturma Açıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Akdeniz Üniversitesi’nde mart ayında patlak veren “gizli kamera” skandalında yeni bir gelişme yaşandı. Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. M.T. hakkında yürütülen disiplin soruşturması sonucunda, "kamu görevinden çıkarılması" talebiyle Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’na resmi teklif sunuldu.

HASTANE KORİDORUNDA GİZLİ KAMERA

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda görev yapan Prof. Dr. M.T. ve öğretim görevlisi Dr. M.A.’nın kullandığı odaların bulunduğu koridorda, üniversitenin resmi güvenlik sistemine dahil olmayan bir kamera tespit edildi. Kamera, hastalar, araştırma görevlileri ve ziyaretçilerin bulunduğu alanları izleyip ses kaydı alacak şekilde yerleştirilmişti.

Yapılan teknik incelemelerde bu sistemin hastane yönetiminin bilgisi dışında kurulduğu ve üniversitenin resmi bilişim altyapısına entegre edilmediği belirlendi.

USULSÜZ ODA KULLANIMI TESPİT EDİLDİ

Sadece gizli kamera değil, odaların kullanım amaçları da inceleme altına alındı. Hastane H bloktaki KBB polikliniğinin arka koridorunda yer alan ve Prof. Dr. Ü.O.’nun kullandığı odanın yanında bulunan alanın, resmi kayıtlarda “Soru Bankası Server/3D Fasiyal Analiz Odası” olarak tanımlandığı ve hastane yönetimi dışında kullanıldığı ortaya çıktı.

DİSİPLİN SORUŞTURMASI AÇILDI

Ortaya çıkan skandal sonrası, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53’üncü maddesi kapsamında Prof. Dr. M.T. hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. Soruşturma sürecinde, ilgili öğretim görevlileri Dr. M.A. ve iki profesör de geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Dr. M.A., 28 Nisan 2025’te istifa ederken, Prof. Dr. Ü.O. ise 14 Temmuz 2025’te emeklilik kararı aldı.

YÜZ KIZARTICI VE GÜVEN ZEDELEYİCİ EYLEMLER

Soruşturma raporuna göre Prof. Dr. M.T.’nin eylemleri; görevini kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, kişilerin özel hayatını ihlal ve kamu hizmeti ile bağdaşmayacak derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketler kapsamında değerlendirildi. Ayrıca, kurumun bilişim altyapısını kasıtlı olarak bozma teşebbüsü de dosyada yer aldı.

YÖK’E “KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARMA” TEKLİFİ GÖNDERİLDİ

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Prof. Dr. M.T. hakkında “kamu görevinden çıkarma” cezası verilmesi gerektiği kararı alındı ve teklif, YÖK Başkanlığı’na resmi olarak sunuldu. Kararın önümüzdeki günlerde YÖK tarafından değerlendirilmesi bekleniyor.

Prof. Dr. M.T. ise üniversiteye sunduğu savunmasında iddiaları reddederek, herhangi bir şekilde usulsüz ses ya da görüntü kaydı yapmadığını öne sürdü.

