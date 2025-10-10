Gar Katliamının Üzerinden 10 Yıl Geçti: Acı İlk Günkü Gibi Taze...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

10 Ekim 2015’te Ankara Garı önünde gerçekleştirilen terör saldırısı, Türkiye’nin toplumsal tarihinde derin bir yara bıraktı. “Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi” öncesinde kalabalığın arasına giren iki canlı bomba, kendilerini patlattı. Patlamalarda 101 kişi yaşamını yitirdi, 379 kişi yaralandı. Saldırı sonrası ülke genelinde üç gün süreyle ulusal yas ilan edilirken, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler terörü lanetleyen açıklamalar yaptı.

EN KANLI SALDIRI

Saldırı, mitinge katılmak üzere farklı illerden gelen vatandaşların Ankara Garı önünde toplandığı sabah saatlerinde meydana geldi. Kalabalığın ortasında art arda yaşanan iki patlama, büyük bir panik ve yıkıma yol açtı. Olay, Türkiye’de barış talebiyle düzenlenen bir mitingin hedef alındığı en kanlı saldırı olarak tarihe geçti.

YARGI SÜRECİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 2016 yılında kabul edildi. Yargılama sürecinde, İlhami Balı, Talha Güneş ve Yakub Şahin gibi isimler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ancak halen firarda olan 16 sanığın yakalanamaması, mağdur ailelerinin adalet beklentisini sürdürmesine neden oluyor.

Soruşturma kapsamında, saldırının IŞİD’in Gaziantep hücresi tarafından planlandığı tespit edildi. Hücre lideri Yunus Durmaz, terör eylemi sırasında üzerindeki bombayı patlatarak öldü. Örgütün bölgedeki yapılanmasının saldırıya lojistik ve mali destek sağladığı da ortaya çıktı.

KATLİAMIN 10. YILI

Katliamın 10. yıldönümünde Ankara başta olmak üzere birçok ilde anma törenleri düzenleniyor. Kayıp yakınları ve sivil toplum örgütleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da “adalet ve barış” talebini yineliyor. Olayın ardından birçok ülke Türkiye’ye teröre karşı dayanışma mesajı gönderirken, yaşanan acı toplumun hafızasında tazeliğini koruyor.

