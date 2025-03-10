Gar Katliamını Anmak İsteyenlere Mahkemeden Ceza!

Ankara'da 10 Ekim Gar katliamının birinci yılında hayatını kaybedenler için yapılan anmaya katılmak isteyen 69 kişi hakkında dava açılmıştı. Anmaya katılanlara mahkemeden ceza yağdı.

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Gar Katliamını Anmak İsteyenlere Mahkemeden Ceza!

Ankara’da 10 Ekim 2015’te IŞİD’in bombalı saldırısında hayatını kaybedenleri katliamın birinci yılında anmak isteyen gruba polis müdahale etmişti. Anmaya katılan 69 kişi hakkında ise dava açılmıştı. Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sanıkların bir kısmı beraat ederken, birçok kişiye hapis ve para cezaları verildi.

Mahkemede, 34 sanık, "dağılmamakta direnme" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı, cezalar 18 bin TL adli para cezasına çevrildi. 32 sanık, "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 1 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

Gar Katliamını Anmak İsteyenlere Mahkemeden Ceza! - Resim : 1

29 sanığın cezası ertelenirken, 3 sanık için erteleme talebi reddedildi. 3 sanığa ayrıca "kamu görevlisine hakaret" suçundan 19 bin 400 TL adli para cezası verildi. Bir sanık yalnızca "hakaret" suçundan aynı miktarda para cezasına çarptırıldı.

"Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na Muhalefet" suçundan sanıklar beraat etti. 4 sanık hakkında "kanuna aykırı toplantıya silah veya suç aletiyle katılma" suçundan yeterli delil olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi. 38 kişi ise "kamu malına zarar verme" suçundan aklandı.

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Kaynak: ANKA

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