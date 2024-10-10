10 Ekim Katliamı’nın Üzerinden 9 Yıl Geçti

10 Ekim 2015 yılında Barış Mitingi için Türkiye’nin dört bir yanından başkent Ankara’ya binlerce vatandaş akın etti.

Ankara Garı’nda toplanan ve buradan Sıhhiye Meydanı’nda düzenlenecek miting için yürüyüş gerçekleştirmeye hazırlanan binlerce vatandaşın toplandığı Ankara Garı önünde terör örgütü IŞİD tarafından iki ayrı canlı bomba kullanılarak saldırı gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen saldırıda 104 kişi yaşamını yitirirken yüzlerce kişi işe yaralandı.

10 EKİM KATLİAMI'NIN 9. YILI

Türkiye’nin gördüğü en kanlı terör eylemlerinden biri olan 10 Ekim Katliamı’nın bugün 9. yılı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da başta terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınları olmak üzere yüzlerce vatandaş terör saldırısını protesto etmek ve saldırıda hayatını kaybedenleri anmak için Ankara Garı önünde bir araya geldi.

10 Ekim Ankara Katliamı’nda yaşamını yitirenleri anmak için Ankara'da bir araya gelenler Ulus Metro çıkışında buluştu.

Toplanmanın ardından vatandaşlar anma için katliamın yaşandığı Ankara Tren Garı önünde yürüdü.

Katliamın yaşandığı yerde saygı duruşunun ardından katliamda hayatını kaybeden vatandaşların isimleri okundu.

"GERÇEK KATİLLERİ ÇEKİP ALACAĞIZ"

Gar önünde yapılan açıklamada, "9 senedir hangi kapıyı çalarsak, hangi talebimizi söylesek gözleri kör oldu, kulakları sağır oldu. Arkadaşlarımızın kanında onların da payı var, arkadaşlarımızın katledilmesinde onların da suçu var. En az o IŞİD'li katiller kadar suçlular. Ama bilsinler ki biz bu mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Gerçek katilleri o saklandıkları perdelerin ardından çekip alacağız" denildi.

"10 EKİM KATLİAMI İNSANLIĞA KARŞI SUÇ KABUL EDİLMEYECEKSE HANGİ DAVA EDİLECEK"

Saldırıda hayatını kaybeden avukat Uygar Coşgun'un eşi ve 10 Ekim Barış Derneği Başkanı Mehtap Sakinci Coşgun, basın açıklamasını okudu.

Açıklamada, "10 Ekim Ankara Katliamı insanlığa karşı suç kabul edilmeyecekse hangi dava kabul edilecek? Katliamın karanlık taraflarının gün yüzüne çıkacağı günleri bekliyoruz. Dönemin siyasilerinin açıklamalarına bakınca da 10 Ekim Ankara Katliamı siyasi cinayet olarak apaçık ortadadır" denildi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN PAYLAŞIM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katliamın 9. yılında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak "Katliamcılara görünmez bir koridor açanları unutmadık!" mesajını paylaştı.

9'uncu yılında #10EkimAnkaraKatliamı'nda, katliamcılara görünmez bir koridor açanları unutmadık!



Siyasi sorumlular yargılanana kadar Ankara Gar Katliamını unutturmayacağız.#10Ekim'de yaşamını yitiren 104 barış güvercinini saygıyla anıyorum. pic.twitter.com/hW1dsqmG9F — Özgür Özel (@eczozgurozel) October 10, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem