Domuz Eti Skandalına Bir Yenisi Eklendi: O Ürünlerden Neler Çıktı Neler! İşte Mide Bulandıran Gerçekler...

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesinden bu kez de bal, baharat, salça, çay ve zeytinyağı çıktı. İşte bakanlığın yayımladığı listenin güncellenmiş hali...
Tarım ve Orman Bakanlığı, gündem olan ve beraberinde tepkileri getiren Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Listeye göre kekik diyerek satılan baharatta yabancı madde tespiti yapıldı. Poşet siyah çayda ve biber salçasında ise gıda boyası tespit edildi. 2 markaya ait natürel sızma zeytinyağlarında ise tohum yağı bulundu.
İşte o liste:
Kaynak: Gerçek Gündem
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