Ünlü Köftecide Domuz Etinden Sonra Yeni Bir Skandal Ortaya Çıktı: Vatandaşı Böyle Kandırmışlar
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlarına karşı mücadelesini sürdürüyor. Daha önce bazı işletmelerde domuz eti kullanıldığı tespit edilip kamuoyuyla paylaşılırken, bu kez başka bir hileli uygulama ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Bakanlık yetkilileri, bazı firmaların ürünlerinde gramaj oyununa başvurduğunu belirledi. Bu yöntemle, fiyat artışı yapmadığı izlenimi veren firmaların, gramajı düşürerek tüketiciyi yanılttığı ifade edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlığını ve cebini koruma amacıyla taklit ve tağşiş yapan işletmeleri düzenli olarak ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlık, internet sitesi üzerinden sahtecilik yaptığı belirlenen firmaların listesini yayınlarken, son olarak bazı firmaların ürünlerinin gramajında hile yaptığı anlaşıldı.
VATANDAŞI BÖYLE KANDIRMIŞLAR
Özellikle "özel gramaj" ibaresiyle ürünlerini satışa sunan bazı firmaların, ambalaj boyutlarını küçülterek tüketiciyi yanıltmaya çalıştıkları ortaya çıktı. Ünlü markaların da dahil olduğu bu hileli uygulamanın, fiyat artışı yapılmadan gramajın düşürülmesi yöntemiyle tüketiciye daha az ürün sunulduğu belirlendi.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan bir uzman, “Tüketiciyi yanıltmak amacıyla kullanılan ‘özel gramaj’ ifadesi, tamamen satışları artırma ve aldatma amaçlıdır. Gıda ürünlerinde net bir gramaj standardı belirlenmeli ve tüketicinin bu konuda mağdur edilmemesi sağlanmalıdır” dedi.