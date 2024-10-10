Ünlü Köftecide Domuz Etinden Sonra Yeni Bir Skandal Ortaya Çıktı: Vatandaşı Böyle Kandırmışlar

Bakanlık yetkilileri, bazı firmaların ürünlerinde gramaj oyununa başvurduğunu belirledi. Bu yöntemle, fiyat artışı yapmadığı izlenimi veren firmaların, gramajı düşürerek tüketiciyi yanılttığı ifade edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlığını ve cebini koruma amacıyla taklit ve tağşiş yapan işletmeleri düzenli olarak ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlık, internet sitesi üzerinden sahtecilik yaptığı belirlenen firmaların listesini yayınlarken, son olarak bazı firmaların ürünlerinin gramajında hile yaptığı anlaşıldı.