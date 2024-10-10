Kadına Şiddet Zanlısından Şoke Eden Savunma: Tahliye Edildikten Sonra İstesem Öldürmez miydim?

Güzellik merkezinde çalışan Sinem T., 2 yıl önce Sinan Özçelik ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Özçelik, geçen yıl 24 Ekim 2023’de kızlarıyla görüştükten sonra onları teslim etmek için buluştuğu Sinem T.'yi, vücudunun 7 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Sinem T., 10 gün yoğun bakımda kalmasının ardından gördüğü tedavi sonucunda sağlığına kavuştu. Tutuklanan Sinan Özçelik ise 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılandığı Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 3'üncü duruşmada, olaydan 9 ay sonra tahliye edildi. Özçelik, Sinem T.'nin itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

SANIKTAN GAZETECİLERE TEPKİ

Bugün davanın beşinci duruşması görüldü. Duruşmaya Sinem T. ve avukatı Gamze Özçelik katılırken tutuklu sanık Sinan Özçelik ve avukatı Barış Bilgin Dilmen de duruşmada hazır bulundu. Duruşmada ilk söz verilen sanık Sinan Özçelik, duruşmayı takip eden basın mensuplarına yönelik, "Yalan yazıyorlar. Burada kayıt altına almalarını istemiyorum" dedi. Mahkeme Başkanı ise bu talebi reddetti. Duruşmada dosyaya giren Sosyal İnceleme Raporu ve Sinem T.’nin yüzündeki yara izlerine dair alınan Adli Tıp Kurumu raporuna dair beyanlar soruldu. Söz konusu Sosyal İnceleme Raporu’nda, müşterek kız çocuğunun kolay manipüle edilebildiği ve etki altına kolayca girebilen bir çocuk olduğu kaydedildi.

Duruşmada söz alan sanık avukatı Dilmen, "Sinem T. yargılama devam ederken TV kanallarına çıktı ve ‘ben TV kanallarına çıktıktan sonra sanık tutuklandı’ dedi. Mahkeme olmadan dedi bunu. Sincan Cezaevi Kampüsü önünden çocuklarına sarıldığı görüntüler yayınladı” dedi. Ayrıca avukat Dilmen, Sinem T.’nin "batım bölgesinde içine giren bıçağın iç kanamaya neden olmadığı"na yönelik raporu gerekçe göstererek şiddetli bir batırmanın olmadığını ve bu gerekçeyle de suçun vasfına etkisinin bulunmadığını savundu. Avukat Dilmen, "Sanığın herhangi bir kaçma şüphesi yoktur. Sayın mahkemenizden 12 Temmuz’daki duruşunuzu yinelemesini bekliyorum" dedi.

AYLARCA POLİS SANIĞA ULAŞAMADI

Sanık avukatının ardından Sinem T.’nin avukatı Gamze Özçelik söz aldı. Tarafların çocukları T. Ö. hakkında konuşan avukat Özçelik’in sözü mahkemece ısrarca kesildi. Özçelik ise bu duruma, "Biz her defasında konuşma fırsatı bulamıyoruz ancak sanık tarafı kendini rahatlıkla ifade ediyor” tepkisini gösterdi. Özçelik, "Sanığın tutukluluk halinin devamını istiyoruz. Çünkü her ne kadar sanığın kaçma şüphesi yok denilse de bir başka dosyada aldırdığımız uzaklaştırma kararı kapsamında elektronik kelepçe takılması gerekirken polisler sanığa ulaşamamıştır aylarca. Ayrıca tahliye olduktan sonra Instagram hesabından arkadaşlık isteği göndermiştir Sinem’e. Sinem’in sürekli takip edilme ve ölüm riski var" ifadelerini kullandı.

“SOKAKTA ÇOCUKLARIMLA RAHATÇA DOLAŞMAK İSTİYORUM”

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, "Elektronik kelepçe bu dosyanın konusu değil" diyerek mağdur avukatını uyardı. Sanık avukatı Bilgin ise "Muhtemelen sahte Instagram hesabı açan da kendileridir. Bu araştırılsın" talebini dile getirdi.

Bunun üzerine mahkeme başkanı, “O zaman siz o konuya dair şikayetinizi yapın, bu da başka bir yargılamanın konusu olur" şeklinde konuştu. Sinem T. ise "Benim hayati tehlikem var. Ben çocuklarımla huzurlu bir hayat istiyorum. Sokakta çocuklarımla rahatça dolaşmak istiyorum. 10 gün yoğun bakımda kaldım ben. Tutukluluk halinin devamını istiyorum" ifadelerini kullandı.

“İSTESEYDİM ÖLDÜRMEZ MİYDİM?”

Tutuklu sanık Sinan Özçelik ise Sinem T.’ye sinkaflı küfürler ederek, "Ben pişmanım fakat benden korkuyor da ben tahliye edildikten sonra o 10 gün içinde istesem öldürmez miydim? Medya baskısıyla tutuklandım. Elektronik kelepçe takılsın, tüm adli kontrol şartları uygulansın. Ben çocuklarımı almak istiyorum” beyanında bulundu.

Tarafların beyanlarının ardından savcılık tutuklu sanık Sinan Özçelik’in tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme de sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken bir sonraki duruşma tarihi 6 Kasım 2024 saat 09.45 olarak belirlendi.

Kaynak: ANKA