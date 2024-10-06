Demet Akalın'la Gülben Ergen Birbirine Girdi

İstanbul’da yarım saat içerisinde yaşanan iki kadın cinayeti ülkeyi ayağa kaldırdı. Ünlü isimler de cinayetlere sessiz kalmazken, Demet Akalın ile Gülben Ergen arasında sosyal medyada ‘idam’ polemiği yaşandı.

Demet Akalın'la Gülben Ergen Birbirine Girdi

4 Ekim Cumartesi günü Türkiye, bütünü ülkeyi ayağa kaldıran kadın cinayetleriyle sarsıldı. 19 yaşındaki İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil, 19 yaşındaki Semih Çelik tarafından canice katledildi.

DEMET AKALIN İDAM İSTEDİ

Yaşanan bu kan dondurucu olaydan sonra cinayetlere tepkisiz kalmayan Demet Akalın, X hesabından yaptığı paylaşımla vahşice işlenmiş cinayetlere tepki göstererek idamın gelmesini istedi.

Akalın paylaşımında, "İdam gelecek arkadaş! Sizi ne AB’ye ne de başka bir şeye almayacaklar. Nokta!" dedi.

GÜLBEN ERGEN’DEN ‘HADIM EDİLSİNLER’ TALEBİ

Akalın'ın idam çağrısına Gülben Ergen'den yanıt geldi. İdamın asla gelmemesi gerektiğini söyleyen Ergen, Akalın'a düşüncesini şu sözlerle ifade etti:

"Asla idam gelmemeli. Geri kalmış ülke değiliz biz. HADIM gelmeli. Hadım. Hadım yaşarken öldürmek! Nefsini köreltmek! Ölüm kurtuluş. Hadım yaşarken öldürülen İKİ BACAK ARASI"

Akalın ise Ergen'e "Sevgili Gülben sapık sapıktır! Katil katil!" sözleri ile cevap verdi."

Sosyal medyada yaşanan tartışmaya son noktayı ise Gülben Ergen koydu.

Ergen, "İdam bu zihniyetlere ceza değil ödül" sözleri ile tartışmayı bitirdi.

Demet Akalın'la Gülben Ergen Birbirine Girdi - Resim : 1

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Kaynak: Gerçek Gündem

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