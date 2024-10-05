Kadınlar 'Sur' Dehşeti İçin Ayakta: ‘Bakanlık Aç Gözünü, Kadınlar Burada Öldürüldü!’

İstanbul Fatih'te 16.00 sıralarında Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik, İkbal Uzuner'in vücudunu parçalara ayırdıktan sonra, Uzuner'in başını ve vücudunun bazı bölümlerini surlardan aşağı attı. Boğazına ip bağlayan Çelik, surlardan atlayarak intihar etti. Çelik'in yarım saat önce de Ayşenur Halil'i Eyüpsultan'daki evinde boğazını keserek öldürdüğü ortaya çıktı.

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre; Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, İstanbul'da Semih Çelik tarafından katledilen 19 yaşındaki İkbal Uzuner ve Ayşegül Halil için eylem düzenledi.

'BAKANLIK AÇ GÖZÜNÜ'

İkbal Uzuner’in katledildiği Edirnekapı’daki tarihi surlar önünde bir araya gelen kadınlar, “Cezasızlığa son vereceğiz. Tacizi, cinayeti durduracağız” pankartı açtı. Eylemde, 'Bakanlık aç gözünü kadınlar burada öldürüldü' yazılı dövizlerin yanı sıra “Şiddet cezasız kalmayacak”, “Failler cezasız kalmayacak”, “AKP seyretme yasayı uygula”, “Asla yalnız yürümeyeceksin” sloganları atıldı.

YÜZLERCE KADIN KATILDI

CHP, DEM Parti ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun destek verdiği eyleme yüzlerce kadın katıldı. Eylemde 6284 sayılı kanunun uygulanması çağrısı yapılırken, yüzlerce yıllık tarihi surların artık kadın cinayetiyle anılacağı vurgulandı. Eylem sırasında, “Kadınlara lazım olan aile değil eşitliktir” denildi.

Kaynak: Gazete Duvar