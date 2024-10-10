AKP Sandıkları Kuruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan Tek Tek İnceleyecek

AKP'nin ilçe ve beldelerde 'beyaz sandık' uygulamasına başlayacağı öğrenildi. Üzerinde 'Cumhurbaşkanıma' yazacak stantlarda vatandaşın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olan talepleri yazılı olarak toplanacak.

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AKP Sandıkları Kuruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan Tek Tek İnceleyecek

AKP, 'Türkiye Buluşmaları'ndan sonra şimdi de 'beyaz sandık' uygulaması başlatıyor. Cumartesi günü ilçe ve belde kongreleri ile 'değişim' sürecine başlayacak olan AKPi ilçe ve beldelerde üzerinde 'Cumhurbaşkanıma' yazan binlerce stant kuracak. Vatandaş bu sandıklara istek, talep, öneri ve şikâyetlerini yazacak. Vatandaşın talepleri direkt Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak.

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre, vatandaşın yazılı taleplerine müdahale edilmeyecek. Parti kaynakları bu uygulamanın önümüzdeki dönemlerde farklılaştırarak devam ettirileceğini söyledi.

Öte yandan, delege seçimlerini büyük oranda tamamlayan AKP, bütün delegelere beklentilerini, uyarılarını ve isteklerini soracak. Kapalı zarf usulü ile beklentiler genel merkeze ulaştırılacak.

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Kaynak: Türkiye gazetesi

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