Ortaokulu Öğrencileri Sebze Üretip Sonrada Yiyorlar

Domates, biber, patlıcan, karnabahar gibi mevsimlik sebze yetiştiren ortaokullu öğrenciler hem çiftçilik mesleğinin inceliklerini öğreniyor hem de sebzeleri dalından koparıp yemenin zevkini yaşıyorlar.

Okuldaki Çiftlik Projesi kapsamında Erzincan Valiliğinin destekleri ile oluşturulan serada, öğrenciler önce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte tohum ektiler, ardından dönem boyunca seranın bakımını üstlendiler. Sebzelerin olgunlaşmasıyla birlikte sebzeleri dalından koparan öğrenciler hasat etmenin zevkini tattılar.



Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen proje kapsamında bilgi veren Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Serkan Kütük söz konusu projede hasat sezonunun devam ettiğini kaydetti. Kütük, proje ile çocukların belirlenen alanlara ağaçlandırma yaptığını ve seraya sebze ektiğini belirtti.



Demirkent TOKİ Ortaokulu Müdürü Ahmet Sağsöz, sene başında çocukların alınan tohumları ektiğini ve sebzelerin bakımını çocukların üstlendiğini dile getirdi. Sağsöz, “Projede en sevindiğimiz nokta şu oldu; çocuklar dalından meyve ve sebzeleri koparmanın zevkini tattılar. Çok mutlu oldular.” dedi.

“Sebzeleri güzelce büyütüyoruz, suluyoruz ve büyüyene kadar onları gözlemliyoruz.” diyen öğrenciler ise sebzeler olgunlaşınca afiyetle yediklerini söylediler.

Kaynak: İHA