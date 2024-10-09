Suç Kaydı Olanlar İçin Kritik Karar: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Neşteri Vuracağız' Diyerek Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin gündemine son günlerde gündemine oturan kadın cinayetlerine ilişkin de önemli mesajlar verdi.

Erdoğan, konuya ilişkin açıklamasında, "Emniyet içinde zafiyet varsa neşteri vurup gidereceğiz. Bu sorunların çözümü için bir dizi düzenlemeye ihtiyaç bulunuyor" ifadelerini kullandı. Erdoğan kadın hakları konusunda muhalefet lideri Özel'e yüklendi.

Erdoğan, "Kadın hakları konusunda bize ders verecek hiçbir muhalefet partisi yoktur. Özel kadınlar arasında ayrımcılık görmek istiyorsa kendi tarihiyle yüzleşsin. Sonra yüreği yetiyorsa AK Parti’yi eleştirmeye koyulsun" diye konuştu.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sözlerimin hemen başında geçtiğimiz günlerde sel felaketiyle sarsılan Bosna Hersek'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Felaket haberini alır almaz AFAD'ımızı TİKA'mızı hemen harekete geçirdik. Bosnalı kardeşlerimizi bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da yalnız bırakmayacağız.

Pazartesi günü rahmetli Erbakan Hocamızın yol ve dava arkadaşı, milli görüş hareketinin çınarlarında Recai Kutan ağabeyi de rahmetle yad ediyorum. Recai Kutan her zaman hayırla anılacaktır. Rabbim kendisini cennetiyle müşerref eylesin.

Dün 6-8 Ekim olaylarının yıl dönümüydü. İhtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtırken katledilen 16 yaşındaki Yasin Börü'ye ve arkadaşlarına yapılanları değil üzerinden 10 yıl 100 yıl geçse de unutamayız. 6-8 Ekim olaylarında rolü olanlar hak ettikleri cezaya çarptırıldı.

O dönem emperyalistlerin bölgesel planlarına alet olanlar bu olaylarla yüzleşme cesaretlerini hala gösteremedi. 6-8 Ekim olaylarına oy uğruna şaşı bakan dönemin CHP yönetimi henüz nedamet göstermedi.

Şiddete ve teröre asla yer olmadığını herkesin anlaması gerekiyor. Bir elinde silah olarak siyaset yapılmaz. Sırtına dağa yaslayan terör siyasetinde Türkiye Yüzyılı'nda yer yoktur.

'DİYALOGDAN KAÇINMAYIZ'

Milletimizin faydasına olacak hiçbir diyalogdan kaçınmayız. 85 milyonun kardeşliği açısından değerli buluyoruz. Beklentimiz, hiçbir ayrım yapmadan meclisteki tüm siyasi partilerin de bu yaklaşımla hareket etmesidir. Cumhur İttifakı'nın uzattığı elin muhatapları tarafından da layıkıyla anlaşılmasını umut ediyoruz.

CHP LİDERİ ÖZEL'E YANIT

Bakanlarımız Meclisimizin kapalı oturumunda bilgi verdi. Toplantı sonrası CHP Genel Başkanının yaptığı açıklamaları esefle karşıladık. CHP Genel Başkanı ucuz polemik peşinde koşuyor. Sayın Özel’den ülke güvenliğine dair meselelerde daha olgun bir tavır beklerdik. Biz Türkiye'nin güvenliğinden kesinlikle taviz vermeyeceğiz.

BATI ÜLKELERİNE İSRAİL TEPKİSİ

Sahne önünde ateşkesten bahsedenler, sahne arkasında İsrail’e destek vermeye devam ediyor. Bu ABD’de böyle, Almanya’da böyle. Tüm Batı ülkelerinde aynı. Al birini vur ötekine. Hiçbirinin farkı yok.

Gazze Kasabı Siyonist Netanyahu'nun ABD Kongresi'ne davet edilmesi ve dakikalarca alkışlanması bunun en net örneğidir. Tarih bu kara tabloyu asla unutmayacaktır.

Bu süreçte tarihin doğru tarafından olanlar da oldu. Onlarla her zaman birlikte yürüyeceğiz. Vicdan sahibi üniversiteli gençleri yürekten tebrik ediyorum.

İsrail'in saldırılarında şehit düşen Filistinli ve Lübnanlı kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum. Tek başımıza kalsak dahi asil duruşumuzu asla bozmayacağız. Zalimler karşısında susmayacağız. Filistinli ve Lübnanlı kardeşlerimize buradan dayanışma mesajlarımızı gönderiyor, her zaman yanlarında olacağımızı gösteriyoruz. İnsani yardımlarımızı daha da artıracağız."

KADIN CİNAYETLERİNE İLİŞKİN

Onlarca suç kaydı olan kriminal tiplerin ellerini kollarını sallayarak ortalıkta dolaşması bizi de rahatsız ediyor. Milletimizin sesine kulak vererek bazı önemli adımlar atma kararı aldık. İnsanlarımızın sokakta evinde hiçbir endişe duymadan hayatını güvenle sürdürmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız.

Emniyet içinde zafiyet varsa neşteri vurup gidereceğiz. Bu sorunların çözümü için bir dizi düzenlemeye ihtiyaç bulunuyor. Bilindiği gibi mevcut durumda seri suç işleyen kişiler hakkında onlarca dava olmasına rağmen, bunlar sonuçlanmadan mahkemede gözükmüyor. Biz cezanın kesinleşmesi 7 yıla kadar uzayabiliyor.

Suçlu herhangi bir sabıka kaydı olmadığı için tutuklama olmadan yargılanabiliyor. Suçluların sistemin bu yönünü istismar ettiğini görüyoruz. İki önemli adım atmayı planlıyoruz. İlki Kurumsal düzenlemeye, ikincisi seri suç işleyenlerin kolaylıkla tutuklanabilmesine yöneliktir. Suçluların tutuklanması kolaylaştırılacak. Onlarca suç kaydı olanlar serbest dolaşamayacak.

Toplumda infiale neden olan bir diğer husus ise, pratikte 5 yıldan, hatta 6 yıldan az ceza alanların, maalesef, hiç cezaevine girmeden hayatını sürdürebilmesidir. Bu durumun önüne geçmek için, yine belirli suçlarda infaz hükümlerinin ancak, mesela; alınan cezanın yüzde 10'u cezaevinde geçirildikten sonra işlemeye başlaması sağlanacaktır. Örneğin, 3 yıl ceza almış bir kişi, yaklaşık 3,5 ay cezaevinde kalmadan, serbest kalmasıyla neticelenecek hükümlerden yararlanamayacaktır.

MEDYAYA TEPKİ GÖSTERDİ

İyice kontrolden çıkan bir riske de dikkat çekmek istiyorum. Medya organlarımız reyting kaygılarıyla son derece sorumlu bir tutum izlemeye başladı. kaynağı belirsiz iddialardan, her türlü bilgi belge çarşaf çarşaf yayınlanıyor, saatlerce konu ediliyor.

Mağdurlar tekrar mağdur ediliyor. Cinayet vakaları ailecek televizyon izlenilen saatlerde en ince ayrıntıya kadar anlatılıyor. Sosyal öğrenme boyutu gözardı ediliyor. Bunu kabul etmemiz söz konusu olamaz.

Basınımız, medyamız elbette özgür olmalıdır. Ama bu toplumsal olayda sorumlu yayıncılığa mani değildir. RTÜK bu konuları daha hassas takip etmelidir.

Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak boynumuzun borcudur. Böyle bir vebalin altına giremeyiz.

'ÖZEL KENDİ TARİHİYLE YÜZLEŞSİN'

Kadın hakları konusunda bize ders verecek hiçbir muhalefet partisi yoktur. Özel kadınlar arasında ayrımcılık görmek istiyorsa kendi tarihiyle yüzleşsin. Sonra yüreği yetiyorsa AK Parti’yi eleştirmeye koyulsun. Sayın Özel belki bilmiyor olabilir, bir aşağılama ifadesi olarak kullandığı kahvedeki vatandaşlarımız şu hakikati çok iyi bilir, tüm dünyadaki kadına şiddetin en önemli sebeplerinden alkol ve madde bağımlılığıdır. Kadını, çocuğu ve aileyi mahveden, şiddetin en başında alkol geliyor. CHP Genel Başkanı Sayın Özel'e şunu tavsiye ediyorum, kadına yönelik şiddetle ilgili iki eli havada katkı sunmak istiyorsan, önce rakı reklamı yapmaktan vazgeç. Şiddet uygulayanların 3'te biri alkol ve madde bağımlısı."

Kaynak: Gerçek Gündem