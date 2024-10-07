Ayşenur Halil'in Annesinin Mesajı Yürekleri Dağladı: Kızına Ulaşmak İçin Her Yolu Denemiş...

Eyüpsultan'daki kahreden katliamda yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Semih Çelik isimli cani, önce Ayşenur Halil'i ardından İkbal Uzuner'i öldürdükten sonra intihar etmişti. Halil'in annesinin, cinayet günü kızına ulaşmak için Instagram'daki arkadaşlarına mesaj attığı öğrenildi.

Ayşenur Halil'in Annesinin Mesajı Yürekleri Dağladı: Kızına Ulaşmak İçin Her Yolu Denemiş...

Semih Çelik isimli cani Ayşenur Halil’i Eyüpsultan'daki evinde boğazını keserek, İkbal Uzuner'i de vücudunu parçalara canice katletti. Çelik yaptığı vahşetin ardından İkbal Uzuner’in başını attığı surlardan atlayarak intihar etti.

ANNESİ ARKADAŞLARINA TEK TEK YAZMIŞ

Türkiye'nin gündemine oturan vahşi cinayetlere tepkiler sürerken sosyal medyada genç bir kadın Ayşenur Halil'in annesinden aldığı mesajı anlattı. Genç kadın, Ayşenur'dan haber alamayan annesinin olaydan önce kızının Instagram'da takipleştiği kendisine mesaj atarak kızını sorduğunu anlattı. Söz konusu mesajda, annenin "Ben Ayşenur'un annesiyim. Kızım bugün Ayşenur'u gördün mü hiç? Seni aradı mı onunla konuştun mı?" ifadeleri yer aldı.

Videoda konuşan genç kadın, "Instagram'da bir mesaj gördüm. Büyük ihtimalle annesi Ayşenur'un bütün takipçilerine mesaj attı. Geri mesaj yazdım ama ulaşamadım. Neye uğradığımı şaşırdım mesajı görünce kendi suçum gibi hissettim" dedi.

Ayşenur Halil'in Annesinin Mesajı Yürekleri Dağladı: Kızına Ulaşmak İçin Her Yolu Denemiş... - Resim : 1

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