'Sur' Katliamında Yeni Gelişme! İkbal Uzuner ile Katil Semih Çelik’in Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Türkiye, İstanbul Fatih'te yaşanan katliamla derinden sarsıldı. Katil Semih Çelik ile canice katledilen İkbal Uzuner ile son görüntüsü ortaya çıktı. Güvenlik kamera kayıtlarında Semih Çelik'in tek başına yürüyüp surlara çıktığı, arkasından da telefonla konuşarak İkbal Uzuner'in surlara çıktığı anlar yer aldı.

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'Sur' Katliamında Yeni Gelişme! İkbal Uzuner ile Katil Semih Çelik’in Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

İstanbul Fatih’te 4 Ekim'de saat 16.00 sıralarında Semih Çelik (19), İkbal Uzuner (19) ve Ayşenur Halil’i (19) yarım saat arayla katletti. Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik, öldürdüğü İkbal Uzuner’in başını kesip aşağı attı. Ardından boğazına ip geçiren katil zanlısı surlardan atlayarak yaşamına son verdi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Semih Çelik ile İkbal Uzuner'in buluşma ve olay yerine gidiş anları ortaya çıktı.

Görüntülerde, Semih Çelik’in 13:52’de bir çantayla surlara geldiği görülüyor. Bundan yaklaşık birkaç dakika sonra ise telefonla konuşarak İkbal Uzuner geliyor.

'Sur' Katliamında Yeni Gelişme! İkbal Uzuner ile Katil Semih Çelik’in Son Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 1

Ardından Semih Çelik'e bakarak telefonla konuşan Uzuner de surların üzerine çıkıyor. İkili, saat 13:58’de surlarda buluşuyor ve Uzuner, Çelik’in yardımıyla surların üzerine çıkıyor. İki saatlik sürenin ardından Türkiye'yi dehşete düşüren cinayet gerçekleşiyor.

'Sur' Katliamında Yeni Gelişme! İkbal Uzuner ile Katil Semih Çelik’in Son Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 2

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Kaynak: Sabah

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