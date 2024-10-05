'Sur Katili'nin Evinden Çıkanlar Polisi Bile Şaşırttı! Kitap Detayı Dikkat Çekti

İstanbul Fatih'te 16.00 sıralarında Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik, İkbal Uzuner'in vücudunu parçalara ayırdıktan sonra, Uzuner'in başını ve vücudunun bazı bölümlerini surlardan aşağı attı. Boğazına ip bağlayan Çelik, surlardan atlayarak intihar etti. Çelik'in yarım saat önce de Ayşenur Halil'i Eyüpsultan'daki evinde boğazını keserek öldürdüğü ortaya çıktı.

HRİSTİYANLIĞI SİMGELEYEN SEMBOLLER ÇIKTI

Halk TV'de yer alan habere göre; olayın ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince katil Semih Çelik'in evinde arama yapıldı. Aramada İsa heykeli, hac işareti, Hristiyanlığı simgeleyen semboller gibi birçok görsel ve resimlerin bulunduğu objelerin fotoğrafları ortaya çıktı.

DİKKATİ ÇEKEN KİTAP DETAYI

Katil Çelik'in kitaplığında bulunan 'Olasılıksız' isimli kitap dikkati çekti. İşte o kitapta yer alan ifadeler:

"Bir sabah, yıllardır görmediğiniz bir arkadaşınızı düşünerek uyandınız. Bir saat sonra, onunla sokakta karşılaştınız. Sizce bu sadece bir tesadüf mü, yoksa çok daha farklı bir anlamı olabilir mi?

Siz hiç Loto’da büyük ikramiyeyi kazanmadınız. Ama birileri kazanıyor. Hem de sürekli! Onlar sizden daha mı şanslılar?

Şans nedir gerçekten? İçinizde bütün parayı kırmızıya yatırmanız gerektiğini söyleyen bir his var. Bu his bir öngörü müdür? Yoksa daha fazlası mı?

Yolda gidiyorsunuz. Kafanızı çevirip yandaki küçük parkta baktınız ve bir anda bu anı daha önce de yaşamış olduğunuzu hissettiniz. Evet, Deja Vu. Sizce nedir Deja Vu; Geçmiş mi, rüya mı yoksa geleceği mi görüyorsunuz?

Eğer siz de kontrolün kimde olduğunu merak ediyorsanız, ‘Olasılıksız’ tam size göre bir roman…"

Kaynak: Halk TV