Budama Yapmak İçin Çıktığı Ağaç Sonu Oldu

Mersin'de budama yapmak için ağaca çıkan 50 yaşındaki Ramazan Özaydın, düşerek dallarda asılı kaldı. Hastaneye kaldırılan Özaydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Budama Yapmak İçin Çıktığı Ağaç Sonu Oldu

Mersin'in merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi’nde budama yapmak için sitenin bahçesindeki ağaca çıkan Ramazan Özaydın, ayağı kayınca bulunduğu yerden düştü. Dallara asılı kalan Özaydın’ı fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Özaydın’ı indirerek sağlık ekiplerine teslim etti. Özel hastaneye kaldırılan ve beli kırıldığı belirtilen Ramazan Özaydın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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