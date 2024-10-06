Antalya'da Yangın Paniği!

Antalya'nın Kepez ilçesi Habibler Mahallesi 5681. Sokak'ta saat 15.30 sıralarında yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı evin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın söndürme çalışmaları sırasında bir kısmı yanan Kur'an-ı Kerim’i gören bir itfaiye eri, kucağında dışarıya çıkardı. Yangında yaralanan olmazken, evin ikinci katı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA