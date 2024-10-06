İzmir'deki Elektrik Faciasında Yeni Bilirkişi Raporu! Dikkati Çeken 'Kablo' Detayı

İzmir Alsancak'ta 12 Temmuz'da sağanak yağış sırasında yolun karşısına geçmek isteyen Özge Ceren Deniz su birikintisine basarak elektrik akımına kapılmış, ona yardım etmek isteyen çalışan İnanç Öktemay da elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmişti.

Bir grup avukatın, faciadan sorumlu kurumların tespiti amacıyla İzmir 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne yaptığı başvuru üzerine 18 Temmuz'da yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonrası hazırlanan rapor tamamlandı. Hazırlanan bilirkişi raporu dosyaya sunuldu.

KABLO KORUYUCU BORU İPTAL EDİLMİŞ

Dosyaya eklenen raporda "enerji kablosunun mazgalın hemen altında bulunduğu, kablo derinliğinin yaklaşık 15 santimetre olduğu, kablo koruyucu borunun bu bölümde iptal edildiği ve mazgalın kabloya baskı yapması nedeniyle izolasyonunun bozulduğu" ifadelerine yer verildi.

'KABLO DERİNLİĞİ YETERLİ DEĞİL'

Başvuruyu yapan avukatlardan Murat Fatih Ülkü, yaptığı yazılı açıklamada, "Enerji kablosunun mazgalın hemen altında bulunduğu, rögar kapağı bitişiğinden geçirilen beyaz renkli drenaj borusunun kabloları kapağa doğru yükseltmesi ve bu arada kablo koruyucu borunun bu bölümde iptal edildiği, buradan kablo derinliğinin yaklaşık 15 cm civarında olduğu, kablo derinliğinin yeterli olmaması ve kablo koruyucu borunun bu bölümde iptal edilmesi nedeni ile mazgalın kabloyu ezerek izolasyon hasarına neden olduğu, buradan elektrik akımının kabloların yeterli derinlikte olmaması nedeni meydana geldiği raporda belirtiliyor" dedi.

Ülkü, raporda ayrıca "Trafo merkezinden dağıtım panolarına giden enerji kabloların risk yaratıp yaratmadığının tespiti ancak kablo üzerlerinin kazı yapılmak sureti ile açılarak tespit edilebileceği ve bunun da mevcut durumda mümkün olmadığı görülmüş, bu nedenle trafo merkezinden dağıtım panolarına giden kabloların risk yaratıp yaratmadığı tespit edilememiştir" ifadelerine yer verildiğini kaydetti.

'TÜM ELEKTRİK KABLOLARI DENETLENMELİ'

Ülkü, elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümünün üzerinden yaklaşık 2,5 ay geçtiğini, olayın unutulmaya yüz tuttuğunu belirtti. Olay ve hukuki sürecin ardından çok sayıda kişinin benzeri olayları yaşadığına ilişkin başvurularda bulunduğunu ifade eden Ülkü, sorun olan veya olma olasılığı bulunan tüm sokak ve caddelerde elektrik tesisatı ve kabloların denetlenmesi gerektiğini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Konak ilçesinde sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ile onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, olaya ilişkin bilirkişi raporlarının ardından İZSU Genel Müdürlüğü ve GDZ Elektrik Dağıtım şirketi üst yöneticilerinin de bulunduğu 13'ü tutuklu 42 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açılmıştı. Bir grup avukat ise sorumlu kurumların tespiti talebiyle İzmir 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurmuş, yeniden bilirkişi incelemesi yapılmıştı.

Kaynak: AA