Katil Semih Çelik'in Cinayet Günü Neler Yaptığı Ortaya Çıktı: Katliama Böyle Hazırlanmış!

İstanbul Fatih’te önceki gün Türkiye’yi ayağa kaldıran bir olay yaşandı. Fatih’te cuma günü saat 16.00 sıralarında, Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi’nde kasaplık yapan Semih Çelik (19), İkbal Uzuner (19) ve Ayşenur Halil’i (19) yarım saat arayla katletti. Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik, öldürdüğü İkbal Uzuner’in başını kesip aşağı attı. Ardından boğazına ip geçiren katil zanlısı surlardan atlayarak yaşamına son verdi.

CİNAYET GÜNÜ ‘NASIL, ÜSTÜM GÜZEL Mİ?’ DİYE SORDU

Hürriyet'ten Ali Rıza Akbulut'un haberine göre, önceden Fatih’te oturan Semih Çelik, 2018 yılında Eyüpsultan’da çıkmaz sokaktaki 5 katlı bir evin 2. katına taşındı. Ancak Fatih’teki bağlarını hiç koparmadı, vaktini eski yaşadığı yerde geçirdi. 6 yıldır oturduğu semtin ne berberi ne emlakçısı ne de sokağın tek fırıncısıyla sohbet etti. Mahalle esnafı, “Arada sırada yüzünü görürdük, selam dahi vermezdi. Sadece buradaki evine yatmaya gelirdi” dedi.

"HERKESİ TANIRIZ AMA O AİLEYİ TANIMIYORDUK"

Mahallelinin anlattığına göre, olay günü evden çıkan Semih Çelik, sokağın karşısındaki fırına uğruyor ve orada kıyafetlerini göstererek, “Üstüm nasıl olmuş, iyi mi?” diyor. Daha sonra ayrılıyor. Doğma büyüme Semih Çelik’in sokağında emlakçılık yapan Uğur Yılmaz (49), “Bizim mahallemiz köy gibidir, herkes birbirini tanır. Ancak biz, kendisini ve babasını tanımıyoruz. Çok az görürdük. Hele annesini hiç bilmiyoruz, sanırım Ankara’da kalıyormuş. Olay günü sabah babasıyla konuşuyor, babasına ‘Kız arkadaşım gelecek, kahvaltı yapacağız’ diyor. Babası da evden çıkıyor. Sonra öğreniyoruz ki çocuk iki kişiyi öldürmüş. Kasap olduğunu duyduk ama nerede bir şey bilmiyoruz” dedi.

"BURADA HIRSIZLIK BİLE OLMAZDI, YAŞANANLAR ÇOK ÜZÜCÜ"

70 yaşındaki mahalle sakini Hasan Şahin, “Semih Çelik’i birçok kez gördüm ama yalnızca gördüm. Temiz yüzlü, sakin bir çocuktu. Ancak bir diyaloğumuz, merhabalaşmamız yoktu. Buraya da birkaç sene evvel taşınmışlar, o zaman bina inşaat halindeymiş. Bırakın böyle bir olayı, hırsızlık bile olmazdı bizim mahallemizde, kapıda anahtar bırakırdınız. Böyle bir şey yaşanması çok kötü ve üzücü” diye konuştu.

BABA ÇELİK: PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI

Şüphelinin babası Adem Çelik, polise verdiği ifadede, Eyüpsultan’da öldürülen Ayşenur Halil’in oğlunun sevgilisi olduğunu, Fatih’te öldürülen İkbal Uzuner’in ise oğlunun okul arkadaşı olduğunu söyledi. Çelik, oğlunun psikolojik sorunlarının olduğunu, daha önce bu konudan dolayı hastanede tedavi gördüğünü de ifade etti.



Ayşenur Halil

PSİKİYATRİ SERVİSİNDE 1 YILDIR TAKİPLİ HASTA

Emniyet olayla ilgili yaptığı çalışmalarda, Semih Çelik’in herhangi bir suç kaydı olmadığını, 2 adet kayıp şahıs, 1 adet intihara teşebbüsten suç kayıtlarının olduğunu ve son 1 yıl içerisinde Eyüpsultan Devlet Hastanesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde toplam 5 adet hastane kaydının olduğunu tespit etti. Hürriyet’in edindiği bilgiye göre, Semih Çelik’in İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü’nde bir yıldır takipli hasta olduğu, rutin aralıklarla psikolojik tedavi gördüğü ve ilaç aldığı ancak, hastaneye herhangi bir yatış kaydı olmadığı öğrenildi.

ÖNCE TASARLADI, SONRA ÖLDÜRDÜ

Semih Çelik’in evinde inceleme yapan polis, Çelik’e ait bir defter üzerine çizilmiş, kafası ile vücudu birbirinden ayrılmış ve vücudu parçalanmış şekilde karakalem çizimi buldu. Fatih’te öldürülen İkbal Uzuner’in de Semih Çelik’in defterinde bulunan resme benzer şekilde öldürüldüğü tespit edildi. Semih Çelik’in katlettiği İkbal Uzuner için geçtiğimiz yıl çektiği video ortaya çıktı.

‘SENİ ÖLDÜRMEYE GELMİŞTİM’

Semih Çelik videoda şu ifadeleri kullanmış: “İkbal seninle özel olarak vedalaşmak istedim. Sonunda ölüyorum. Benim yüzümden yaşamış olduklarından dolayı özür diliyorum. Korkmana ya da endişe etmene gerek kalmayacak. Umarım normal bir yaşam yaşayıp, güzel ölürsün. Ama sana söylemem gereken bir şey var. Bir gün beni gördüğün gün oraya seni öldürmeye gelmiştim, bu hayattan çıkarken can almak istiyorum ve bu insanın sen olması daha değerliydi benim için. Kalbini çıkartmak, gözlerini... biliyorsun zaten oraları. Vazgeçtim, seni öldürürsem kendi cehennemimi yaratmış olacağım. Diğer tarafta peşimi bırakmayacaksın. O yüzden tek başıma gideceğim, kimseyi öldürmeden.”

FERYATLAR İÇİNDE DEFNEDİLDİLER

Semih Çelik, İkbal Uzuner’in başını surlardan aşağıya attığı sırada orada bulunan annesi cinnet geçirmişti. Hürriyet’in edindiği bir diğer bilgiye göre Çelik, öldürdüğü İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’in annelerine, kızlarını öldürdüğü fotoğrafları göndererek olay yerinde çağırdı.

İKBAL'İN KARDEŞİNİN SÖZLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI

İkbal Uzuner, Fatih Camisi’nde düzenlenen cenaze töreniyle gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Baba Hasan Uzuner, “Kızıma nasıl kıydılar?” diye feryat ederken, küçük kardeşi Efe Uzuner tabuta sarılıp “Ablamı verin bana” diyerek gözyaşlarına boğuldu. Cenazeye İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Uzuner, Edirnekapı Şehitliği’ne defnedildi. Ayşenur Halil için de Gaziosmanpaşa Pazariçi Saadet Camisi’nde cenaze töreni yapıldı. Törene, Halil’in ailesi, arkadaşları, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen de katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Karlıtepe Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığında son yolculuğuna uğurlandı. Polis ekiplerince her iki cenaze töreni için alanlarda geniş güvenlik önlemi alındı. Katil Semih Çelik’in dün öğlen vakti cenazesi Eyüpsultan Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecekti. Ancak cenaze namazı güvenlik gerekçesiyle iptal edilerek doğrudan mezarlıkta toprağa verildi.



İkbal Uzuner

Kaynak: Hürriyet