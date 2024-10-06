Rojin'den 9 Gündür Tek Bir İz Bile Yok! Arama Çalışmalarında Flaş Gelişme, O Bölge...

27 Eylül akşamı kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıkan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, yurda geri dönmeyince arkadaşları polis ekiplerine haber vermişti.

Kabaiş'in 27 Eylül günü saat 18.30 civarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamak için gitmeyi planladığı ve bir arkadaşına da birlikte gitmeyi teklif ettiği ancak arkadaşının bu teklifi reddettiği aktarıldı. 28 Eylül'de arkadaşları, Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su buldu. Telefonun detaylı inceleme için polise teslim edildiği öğrenildi.

Rojin için Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. Gönüllü arama-kurtarma ekiplerinin de dahil olduğu çalışmalara, polis ekipleri zaman zaman havadan destek sağlıyor. Aramalarda, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'nden getirilen yandan taramalı sonar cihazı, jandarmanın su üstü radar sistemi ve gönüllü ekiplerin termal kameralı dronları kullanılıyor.

ARAMALAR İSKELE SAHİLİNDE YOĞUNLAŞTI

Arama çalışmalarında 9. güne girilmesine rağmen Rojin'e dair herhangi bir iz bulunamazken daha önce Yüzüncü Yıl Üniversitesi sahili ve Bardakçı arasındaki bölgede arama yapan ekipler, bugünkü çalışmalarını İskele Sahili tarafında yoğunlaştırdı.

Kaynak: DHA