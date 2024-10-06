İstanbul'da Canice Katledilmişti; Ayşenur Halil'in Fotoğrafı İlk Kez Ortaya Çıktı

İstanbul Fatih'te Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik, İkbal Uzuner'in vücudunu parçalara ayırdıktan sonra, Uzuner'in başını ve vücudunun bazı bölümlerini surlardan aşağı attı. Boğazına ip bağlayan Çelik, surlardan atlayarak intihar etti. Çelik'in yarım saat önce de Ayşenur Halil'i Eyüpsultan'daki evinde boğazını keserek öldürdüğü ortaya çıktı.

Katledilen Ayşenur Halil'in İstanbul Medipol Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Medipol Üniversitesi'nden Ayşenur Halil için taziye mesajı yayımlandı.

Paylaşımda, Halil'in fotoğrafına yer verilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Eyüpsultan'da canice bir olay sonucu hayatını kaybeden Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü 2. sınıf öğrencimiz Ayşenur Halil'in vefatı hepimizi derinden üzdü. Hayatının baharındaki öğrencimizi trajik bir şekilde kaybetmek, tüm Türkiye'yi olduğu gibi bizi de dehşete düşürdü. Değerli öğrencimize Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere öğrenci arkadaşlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Sevgili Ayşenur, seni daima özlemle ve sevgiyle hatırlayacağız."

Eyüpsultan’da canice bir olay sonucu hayatını kaybeden Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü 2. sınıf öğrencimiz Ayşenur Halil’in vefatı hepimizi derinden üzdü. Hayatının baharındaki öğrencimizi trajik bir şekilde kaybetmek, tüm Türkiye’yi olduğu gibi bizi de dehşete düşürdü.



Değerli… pic.twitter.com/FsClaeFDIc — Medipol Üniversitesi (@medipolunv) October 5, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem