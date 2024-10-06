İstanbul'da Canice Katledilmişti; Ayşenur Halil'in Fotoğrafı İlk Kez Ortaya Çıktı
İstanbul Eyüpsultan'da Semih Çelik'in katlettiği Ayşenur Halil'in ilk kez fotoğrafı ortaya çıktı. Ayşenur'un okuduğu üniversite tarafından yayımlanan taziye mesajında Ayşenur'un fotoğrafına yer verilerek, "Hayatının baharındaki öğrencimizi trajik bir şekilde kaybetmek, tüm Türkiye'yi olduğu gibi bizi de dehşete düşürdü" denildi.
İstanbul Fatih'te Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik, İkbal Uzuner'in vücudunu parçalara ayırdıktan sonra, Uzuner'in başını ve vücudunun bazı bölümlerini surlardan aşağı attı. Boğazına ip bağlayan Çelik, surlardan atlayarak intihar etti. Çelik'in yarım saat önce de Ayşenur Halil'i Eyüpsultan'daki evinde boğazını keserek öldürdüğü ortaya çıktı.
Katledilen Ayşenur Halil'in İstanbul Medipol Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Medipol Üniversitesi'nden Ayşenur Halil için taziye mesajı yayımlandı.
Paylaşımda, Halil'in fotoğrafına yer verilerek, şu ifadeler kullanıldı:
"Eyüpsultan'da canice bir olay sonucu hayatını kaybeden Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü 2. sınıf öğrencimiz Ayşenur Halil'in vefatı hepimizi derinden üzdü. Hayatının baharındaki öğrencimizi trajik bir şekilde kaybetmek, tüm Türkiye'yi olduğu gibi bizi de dehşete düşürdü. Değerli öğrencimize Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere öğrenci arkadaşlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Sevgili Ayşenur, seni daima özlemle ve sevgiyle hatırlayacağız."
Eyüpsultan’da canice bir olay sonucu hayatını kaybeden Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü 2. sınıf öğrencimiz Ayşenur Halil’in vefatı hepimizi derinden üzdü. Hayatının baharındaki öğrencimizi trajik bir şekilde kaybetmek, tüm Türkiye’yi olduğu gibi bizi de dehşete düşürdü.— Medipol Üniversitesi (@medipolunv) October 5, 2024
Değerli… pic.twitter.com/FsClaeFDIc
Kaynak: Gerçek Gündem