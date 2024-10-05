Her Şeyi Önceden Planlamış! 'Sur Katili'nin Bir Yıl Önce Çektiği Video Ortaya Çıktı

Fatih'teki surlarda 19 yaşındaki İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i yarım saat arayla katleden Semih Çelik'in geçtiğimiz yıl çekilen videosu ortaya çıktı. İkbal Uzuner için çektiği videoda Semih Çelik'in söyledikleri kan dondurdu.

İşte katilin korkunç ifadeleri:

"İkbal seninle özel olarak vedalaşmak istedim. Sonunda ölüyorum. Benim yüzümden yaşamış olduğun korkuların için özür diliyorum. Bunun için senden çok özür dilerim. Ama güzeldi benim her şey korkmana ya da endişe etmene gerek kalmayacak.

'SENİ ÖLDÜRMEYE GELMİŞTİM'

Tamamen kapanıyor bu konu. Umarım normal bir yaşam yaşayıp güzel ölürsün. Ama sana söylemem gereken bir şey var. Bugün beni gördüğün gün oraya seni öldürmeye gelmiştim. Bu hayattan çıkarken can almak istiyorum.

'KALBİNİ ÇIKARTMAK...'

Ve bu yüzden bu insanın sen olması daha değerliydi. Kalbini çıkartmak, gözlerini… Biliyorsun zaten oralarını! Bekledim. Apartmanın altında bekledim, takip ettim. Normalde normal bir gün yaşasaydın ölmüş olacaktın fakat tanrı o kadar fazla yardım etti ki, iyi ki olmadı böyle bir şey! Ve vazgeçtim. Seni öldürürsem kendi cehennemimi yaratmış olacağım. Diğer tarafta peşimi bırakmayacaksın. Canlı bir insan olarak… O yüzden tek başıma gidiyorum hiç kimseyi öldürmeden…"