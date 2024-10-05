Cezaevindeki Hükümlü Koridorda Ölü Bulundu

Bandırma Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak bulunan İbrahim Hakkı Savaşeri, cezaevinin koridorunda bilinci kapalı şekilde yerde yatarken bulundu.

Cezaevi yetkililerinin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Savaşeri, ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Savaşeri, hayatını kaybetti. Savaşeri'nin kalp krizi geçirdiği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İbrahim Hakkı Savaşeri'nin cansız bedeni Bandırma Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA